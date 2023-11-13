存了12年的美金保單卻決心提早解約？ 他：僅賺「這數字」…通膨遠高過！
什麼？解約存12年的外幣保單僅賺40元美金。通膨都比這個高了
故事開始
當年剛畢業的多多，剛找到第一份工作沒多久後，家人怕多多亂花錢，於是在半鼓勵半要求下，簽了「二十年繳費新美年發外幣保險終身」（其實就是美金儲蓄險）在兩年多前開始有投資理財觀念後，發現這個保單可怕的陷阱，一直想找機會解約，但又不想賠到本金。
終於在今年12年滿期後 可以跟他再見。到底這個保單陷阱是什麼？
保單簡單介紹
每年年繳保費：1540美金
保險年度金額：第十年開始提供3萬美金保險理賠給付到解約為止。
前十年：每兩年給付一次800美金；匯入外幣帳戶
第十一年開始：每年給付800美金；到解約為止
12年與20年版本比較
最後我選擇12年解約版本
提早八年解約，雖然利息下來少賺US$4270，但我覺得值得！（至少本金沒虧到）；因為八年時間帶來的複利效果絕對不僅如此（除非沒有持續投入或是選擇到不好的標的）。
已經花下去的12年時間成本，現在必須止血！（握拳）
解約金US$12920如何處理
持續每月定期定額各US$100購買VT+QQQ！如果未來遇到回檔或空頭再將定期定額扣款金額拉高。
不排除新增標的複委託定期定額，圈存交易扣款或海外券商直接下單交易（等海外券商如果有搞定）
多多結語
當初剛畢業的多多還沒有理財腦，所以對於家人對自己的理財安排照單全收，下場就是錯過12年更好的時間複利報酬。只能安慰自己幸好當初購買的美金匯率約在US$28-29間，當年至少強迫自己儲蓄。幸好兩年多前重新做人（好好學習理財）！
以上是多多的韭菜儲蓄險被割事件。
◎本文內容已獲 多多 理財中 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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