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信用卡常會掉入3大陷阱！ 他：「這功能」是把人推向萬丈深淵成卡奴的惡魔
用過信用卡支付的人都知道，它是如此方便又省事的工具，用的好！當然是把利器；用不好...便會拖累財務。
今天舉出三個大家（包括我）常掉入的陷阱：
1.過於無感：不用立即付現
因為無感，所以常常過度消費
解決方式：理性消費並且記帳
2.年費規則
每年都有更優惠的信用卡推出，導致身上莫名多了好多用不到的卡，一個沒注意到年費規則，就會被通知年費繳費通知。
解決方式：保留主力卡即可
3.最低應繳金額
看似親民的最低應繳金額，其實是最傷害荷包的魔王，許多卡奴就是因為它，陷入無底洞。
解決方式：理性消費+全額繳費
◎本文已獲 理財藥師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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