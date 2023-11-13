信用卡常會掉入3大陷阱！ 他：「這功能」是把人推向萬丈深淵成卡奴的惡魔

用過信用卡支付的人都知道，它是如此方便又省事的工具，用的好！當然是把利器；用不好...便會拖累財務。

今天舉出三個大家（包括我）常掉入的陷阱：

1.過於無感：不用立即付現

因為無感，所以常常過度消費

解決方式：理性消費並且記帳

2.年費規則

每年都有更優惠的信用卡推出，導致身上莫名多了好多用不到的卡，一個沒注意到年費規則，就會被通知年費繳費通知。

解決方式：保留主力卡即可

3.最低應繳金額

看似親民的最低應繳金額，其實是最傷害荷包的魔王，許多卡奴就是因為它，陷入無底洞。

解決方式：理性消費+全額繳費

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