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職場上員工滿意度調查真能不具名？ 她：匿名也形同透明…公司通常交差了事

聯合新聞網／ 菲女狼
職場示意圖。來源／Ingimage
職場示意圖。來源／Ingimage

匿名員工滿意度調查真的匿名嗎？

很多公司為了傾聽員工的聲音，會進行員工滿意度調查，作為組織優化的依據。

為了鼓勵員工表達心裡真正想法，調查都會強調採取匿名方式進行。

但你知道，名為匿名的調查可能會洩漏你的「真身」嗎？

以菲的前公司為例，每年至少都會做一次的全員工滿意調查，針對「主管」、「薪酬」、「同事」、「工作」、「發展」、「企業文化」等六大構面，收集員工的反饋。

在調查開啟前的說明會，HR人資單位會再三保證保密性。相關問券除了要員工載明隸屬哪一個部門之外，完全不需要員工填上個人資料，請員工可以放心知無不言。

然後，相關結果也會在公司全員會議中公布。

不過，菲後來發現，雖然問券調查沒有填上個人姓名，但是公司卻將員工的意見根據部門的不同予以分類統計，把屬於該部門的分數與意見回饋提供部門主管，請部門主管根據個別狀況提出改善計畫。

問題就來了，如果部門人數多的話，主管無從推斷誰給分高、誰給分低，但如果部門人數少的話，主管很容易推斷批評來自於哪位部屬。更何況，有些小單位組織可能只有兩三個人，匿名形同透明。

所以，我有個同事不管什麼項目，給分一律都給5分（滿分即5分）。她說，公司這種員工調查方式只是想交差了事，根本沒想聽真心話，她也就不用冒著把自己陷入險境的風險實話實說了。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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