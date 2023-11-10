財富自由核心關鍵非「投資或理財」？ 他：請努力賺錢因重點是本金

Hi 大家好，我是純純；你有想過財富自由最重要的因素是什麼嗎？

跟 JK 理財合作，產出了這篇貼文，歡迎大家也去追蹤 JK 理財 (長的超帥很像妻夫木聰)。

財富自由三要素 = 本金 x 時間 x 報酬率

1.本金越多越好 2.投資時間越早越好 3.所投資之標的報酬越高越好

在本金可控、時間及報酬率不可控的情形下，我認為「本金」是最重要的可控因子，時間過了就過了，報酬率除非是ETF，個股真的較沒有預測性也無法掌控。

提升本金（可投資金額）是最重要的關鍵因素，那要如何提升本金呢？

1.專注專業

提升專業技能，保持自身市場競爭度，透過升遷加薪

2.跳槽

通常跳槽加薪幅度可以到10%~15%，TTL Package會比待在原公司好

3.協槓

創造多元收入，想辦法經營副業；如網拍、專業接案（攝影、顧問）、外送等

所以努力賺錢吧！

◎本文內容已獲 純純存股、JK理財 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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