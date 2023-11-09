離婚時老公能追回老婆「代管的財產」？ 律師：需有「這個」否則無法

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聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
夏克立。圖／聯合報系資料照片
夏克立。圖／聯合報系資料照片

離婚，哪裡來的兩億？

藝人夏克立黃嘉千在去年7月爆出婚姻決裂，最近夏克立向媒體表示，他的工作酬勞過去都是交由老婆黃嘉千全權處理，每月僅會拿到10％，估計約仍有2億的財產還在黃嘉千手上。所以他這次回台的目的，就是想知道過去這兩億的下落...（新聞詳連結

哪裡來的兩億？

其實，重點不是兩億下落在哪裡？

重點是夏克立要證明他有拿兩億的法律權利，這兩億才會跟他有關！反之，如果沒有辦法證明，那就跟他無關了！

1.老婆代管收入：

並不代表老公仍然擁有全部的收入，除非雙方有夫妻財產契約的約定，一般說來，雙薪家庭，老婆全權管理的結果，可以是為雙方置產，或是財產分配安排...老公長時間沒有異議的話，很難說老婆必須要湊錢返還老公所賺的錢。

通常會依照法定夫妻財產制的規定，看看婚後夫妻剩餘財產誰得比較多？

如果夏克立主張老婆代管，除非有特別約定，結果可能還是要看目前雙方財產狀況，來主張夫妻剩餘財產差額分配請求。

2.老婆「保管」收入：

老婆如果是替老公「保管」收入，意思是像存入保險箱一樣，錢的所有權是屬於老公的，老婆才必須要把保管的錢還給老公。差一個字就差很多。

如果夏克立能夠舉證證明黃嘉千是「保管」夏克立的錢，他才有可能請求黃嘉千返還2億!

3.夏克立這次回台要怎麼查老婆的帳簿？

如果黃嘉千不願意提供帳戶，在訴訟中，可以請法院去查銀行帳戶。

但是，夏克立說他的工作酬勞都會直接進到黃嘉千的公司戶頭，公司的帳戶未必能隨便調查，必須要具明理由，因為如果演藝工作是由公司簽約，帳入公司也是合法，公司如果也有給夏克立薪資，那麼夏克立就要詳細說明調查公司帳戶的合法理由與待證事項。

夫妻持有的金錢需要平衡嗎？夫妻的收入像夏克立這樣都進到其中一人的帳戶裡安全嗎？

婚姻期間財產如何安排管理分配？

如果想要日後不要有糾紛，現在就要多聊聊夫妻各自的想法，溝通清楚，如果有共識就寫下來，避免以後爭議。

如果沒有共識，就繼續溝通吧！

沒事多聊聊！

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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