爸爸去世遺留房產欠稅達22萬…兒子無力償還10年未繼承！ 稅務局出招一次追回

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聯合新聞網／ 綜合報導
房市示意圖。圖片來源／永慶房屋提供
房市示意圖。圖片來源／永慶房屋提供

新竹市轄內李君生前欠繳房屋稅6萬元，其獨子A未辦理繼承登記，因繼承人A是該房屋的納稅義務人，新竹市稅務局每年將約2萬元稅單寄送給A，累積22多萬元稅款均未繳納，發現A無力繳稅，最終稅務局出招協助代辦繼承登記，成功一次追回欠税，也解決納稅人每年要負擔近2萬元房屋稅。

因繼承人名下無存款、無財產，僅有父親李君遺留之大樓地下室房屋1筆。新竹市稅務局為維護租稅債權，主動出招代辦遺產登記，並積極尋找潛在買家，成功追回歷年欠稅。

新竹市稅務局表示，被繼承人李君生前持有新竹市東門商圈大樓地下室2樓產權，小部分空間供大樓電梯及電訊設備等機房使用，其餘皆為開放空間，因建物設有高額抵押權，繼承人遲遲不肯辦理繼承登記。

稅務局經多方評估，欠稅房屋地點好、房屋稅為優先債權等有利條件，主動出招辦理不動產代位繼承登記，再交法務部行政執行署新竹分署啟動拍賣程序。

為順利拍出，積極通知大樓住戶、鄰近居民、不動產仲介相關業者參與投標，同時遊說抵押權人承買，最終以183萬元拍定。繼承人A表示，當初以為地下室只會徒增房屋稅，且有高額抵押權，應該賣不掉，沒想到竟然會有人買。

稅務局提醒，繼承房屋未辦妥繼承登記前，會以繼承人為納稅義務人，繳款書送達後逾期未繳，每超過3日按滯納數額加徵1％滯納金，超過30日還没有繳稅，將會移送強制執行，請民眾收到繳款書後如期繳納，以免損及自身權益。

房屋 遺產 繼承人

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