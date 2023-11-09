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「加盟便利商店」自行創業好賺？ 店長曝：旺季時拚一下可以有5萬！

聯合新聞網／ 財經雪倫
全家便利商店示意圖。聯合報系資料照／記者何秀玲攝影
全家便利商店示意圖。聯合報系資料照／記者何秀玲攝影

全家店長旺季的月薪有多少

早上到樓下全家買杯拿鐵帶在路上喝，我問熟識的年輕店長：「你這樣一個月扣掉開支能賺多少錢？」（啊，我就是這麼俗氣，連聊天也問錢，很不會聊）

店長約莫30初歲，我猜！

店長回我：「一個月扣掉員工薪資、勞健保、租金等成本後，旺季像夏天的時候，拚一下可以有五萬塊。」

我回：「哇！這還是旺季才有五萬，而且你幾乎每天都排班，這含你上班的薪水嗎？」

店長回我：「對啊，我就賺工錢啊。所以開店初期，你都沒有看到我，那時沒有排班，我都沒什麼賺。」

雪倫心想：當全家當店長=自行創業=賺自領薪水

創業最大的好處是時間自由，但當全家店長如果找不到人，只能自己下海，沒有時間自由這件事，也沒有固定薪水這作事；創業有好有壞，有時不如外人想的自在。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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