抱怨公司不加薪、制度差…但又沒能力勇敢離職！ 7個職場啟事：興趣變工作壓力也不會少

沒有人喜歡一成不變的生活，也不愛朝九晚五浪費時間在愚笨的職場關係中，有人問我，到底喜歡的事情適不適合當工作呢？我想問題是你能不能把喜歡的興趣撐起來變成工作，不然你還是喜歡就好。

沒有多少人喜歡上班工作，尤其是當金錢的奴隸

絕多數人上班是為了薪水，並不是為了成就，遇到挫折或被上司罵會不快樂，但拿到薪水時又有補償作用，的確，每天早上都告訴自己，要不是為了薪水，也不想爬起來工作。

畢業之後進入職場，通常選擇跟畢業相關科系有關產業，也會盡量投跟自己興趣的工作，兩邊相比較薪水跟距離之後，大多最後會選擇薪水比較高的工作，畢竟工作不是去參加三個月的營隊生活，扣除房租、通勤跟伙食，如果最後一毛不剩，再美好的興趣都也會索然無味。

職場，又稱修羅場，菜鳥變成老鳥的過程中，最討厭的往往不是工作本身，而是制度與人事管理，遇到糟糕的上司，愛吹牛的老闆，扣東扣西的會計，整天要抓你小辮子的同事，你會告訴自己，絕對不想在這終老一生。

當把興趣變成工作，壓力也不會變少，重要是專業

許多打工度假的人海外回來，通常會想從是跟旅行相關的產業，可能是旅行社、飯店業等等，不過享受服務跟服務別人根本是兩回事，要分清楚自己的興趣到底是哪種腳色。

任何喜歡的事情馬上要變成職業，都是會有壓力，就怕失去了樂趣。可以嘗試去了解、打工或是接觸實際在行業裏面的人，再去分析自己是否可以投入產業。

那些常抱怨工作的人，為什麼都不辭職呢？

在職場有一種人，很喜歡抱怨工作，從上到下沒有一處滿意，從老闆罵到清潔阿姨，從內子宮嫌棄到外太空，但問她為什麼不離職，理由多到如滿天星星，有家要養，沒有錢，都已經做這麼多年，離職就讓別人爽到，這公司需要我等冠冕堂皇理由。

事實上，工作只是生活的一部分，抱怨工作相關的事物就像跟家人吵今天誰不洗碗是一樣的，並不會誰在工作捅了你一刀就要發脾氣說我不幹，除非真的有了後路，或是被逼到絕境。

大目標是自由，那麼就為了自由忍耐一時

人人都會抱怨工作，但請相信總有一天你會擺脫眼前困境，旅行是一個很棒的解脫方式，因為有想去的地方，就有目標動力存錢，也明白自己是眼前工作的過客。既然認清自己過客的本質，又何須跟職場大部分厭惡的人為敵呢？

當我遠行，當我歸來，發現「渴望自由」是有過遠行旅人永遠治不好的病，享受了極度美好的天空，怎會甘願回到鳥籠中當被處處受限的小鳥。

工作是支撐夢想的一部分，這樣想就比較好過

打工度假歸來的我，沒有考慮太多就回到原本沒有興趣的老本行，過程中也在找一種方式平衡內心想離開的衝動，不停思考能符合自己的理想，又能到處飛翔的工作環境。

所以我想開咖啡店過，想哪天把店關起來就可以去環遊世界。也想當旅遊記者，可以靠著文字去四處旅行工作。或是文字作家，寫著旅行的東西變成一本文學，養活自己。不然去當演講師，靠著自己的才華繼續分享熱情與美好。但光想沒有用，所以我也去做了。

每一個小嘗試，都在為自己的未來鋪路

下班後，開始寫字投稿，去面試咖啡館的服務員，去接觸獨立書店的老闆們，去看一下身邊喜歡旅遊的人他們的生活，很多不能光靠想，想著是不會有出口，失敗的也很多。

就像當初回來，很多人都羨慕我出國打工度假一年，不過那些人不知道我存了七年的旅費，很多人覺得我生活自由，也不清楚為什麼我選擇單身的原因。

別跟消耗自己生命的人計較，那是對自己殘忍

30歲後，不想花時間跟人虛偽，明白自己有更多重要的事情要去努力。沒空跟一堆路人假來假去，不想跟消耗我生命的人斤斤計較，如果不趁著青春去賺取回憶跟精彩，又待何時？

當我對自己越誠實，才發現那些徒勞無功的事情也是需要在努力過後才能看見的，所以別想未來會變得怎樣，重要的是當下。喜歡的興趣到底適不適合當工作呢？或許也是要試過才能知道。

◎本文內容已獲 雪兒 Cher 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

商品推薦