公司的一級主管為何大多是「弱雞」？ 她揭老闆2特質：讓人才避之不及

古人說，強將手下無弱兵！為什麼現代強人老闆身邊多是弱雞？

菲今年有幸為兩位身價上百億的大老闆執行專案。每次會議中，聽這些大老闆卓越的趨勢分析、看他們獨特的市場洞察以及果敢的決策，都讓我深深覺得，能夠白手起家創造事業帝國的人，真的都不是等閒之輩。

只不過，這些不可一世的大老闆身邊圍繞的一級主管，都非常平庸，講難聽一點多是庸才。

明明就是聰明絕頂、雄才大略的領導人，公司也有一定的聲譽，待遇也高於台灣平均行情，為什麼不能吸引才德兼備的人才，而只有平庸之輩的人跟隨呢？

根據我近身觀察了一陣子發現，這兩位大老闆有許多雷同的特質。

其一、剛愎自用。因為事業上獲得巨大的成功，因此對自己所有判斷都保持著高度自信，無法接受任何與自己相左的觀點。 其二、脾氣暴躁。自身就是公司最高領導人，同時也是最大股東，沒有需要討好與交代的對象，因此脾氣一來毫不掩飾。

也許這樣厲害、嚴厲的領導者在古代可以驅動部屬的潛能，讓大部分的團隊都成為強兵，但時代不一樣了，物換星移，現代這樣的領導風格只會讓人才避之不及。

現代年輕一輩很有個性，對事業有企圖心的人也會希望在工作場域中有所發揮，而不是完全照章行事。再加上，一級人才走到哪裡都是人才，所以往往沒有辦法跟隨在專制的主管或老闆身邊太久就會求去。

而這樣的老闆通常給薪大方，所以就吸引了一堆泛泛之輩捨不得離開，也就形成了嚴厲老闆身邊多是弱雞的現象。

如果要廣納賢才，吸引人才追隨，除了給予相對的報酬、職涯發展規畫之外，身為領導者，更要提供一定尊重的相處模式、適度的發揮空間。畢竟，很多職場上的離職，並不是不滿意工作內容或薪資，而是不想與主管繼續共事。

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