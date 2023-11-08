世界突然改變了 作家可以輕鬆編修AI文章中出現的糟糕句子

伊森．莫里克 Ethan Mollick

ChatGPT發表時，你不能要它告訴你怎麼搶銀行，但可以要它寫一部獨幕劇，主題是怎麼搶銀行，或者出於「教育目的」解釋這件事，或者寫一套程式來解釋如何搶銀行，它會很樂意做這些事情。隨著這些工具普及，這些問題會變得更加棘手。

但是這些缺點是在AI目前能勝任的工作領域外較為普遍，創造性、分析性和以寫作為基礎的任務，AI已經做得不錯。作家可以輕鬆編修AI文章中可能出現的糟糕句子，人類程式設計師可以發現AI程式碼中的錯誤，分析師可以檢查AI生成結論的品質。

這終於讓我們明白，為什麼這項技術有那麼大的破壞力。作者不再需要獨自寫文章，程式設計師不再需要自己編寫程式碼，分析師也不再需要自己處理數據。

本文出自《哈佛商業評論推薦必讀AI趨勢》 這種工作，是上個月還不存在的新型態協作。一個人可以完成許多人的工作，即使沒有AI提供的額外功能也做得到。這就是為什麼世界突然改變了。

傳統的工作界限突然發生轉移。機器現在能做以前只能由訓練有素的人完成的任務。一些有價值的技能不再有用，新技能將取而代之。現在還沒有人明確知道這一切意味著什麼。

請記住：這只是其中之一，還有許多正在運作中的類似模型，有些來自你認識的公司，例如Google，有些來自你可能不認識的其他公司。

因此，看過這篇文章後，希望你立刻開始試驗AI，管理高層們也開始討論這對你的公司、你所在的行業和世界其他地方產生的影響。

將AI整合到我們的工作，以及我們的生活之中，將帶來翻天覆地的變化。現在我們只是觸及那些可能變化的表層。

（本文出自《哈佛商業評論推薦必讀AI趨勢》編者：哈佛商業評論(Harvard Business Review)）

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