聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界突然改變了 作家可以輕鬆編修AI文章中出現的糟糕句子

聯合新聞網／ 天下文化出版
AI整合到我們的工作，將帶來翻天覆地的變化。路透
AI整合到我們的工作，將帶來翻天覆地的變化。路透

伊森．莫里克 Ethan Mollick

ChatGPT發表時，你不能要它告訴你怎麼搶銀行，但可以要它寫一部獨幕劇，主題是怎麼搶銀行，或者出於「教育目的」解釋這件事，或者寫一套程式來解釋如何搶銀行，它會很樂意做這些事情。隨著這些工具普及，這些問題會變得更加棘手。

但是這些缺點是在AI目前能勝任的工作領域外較為普遍，創造性、分析性和以寫作為基礎的任務，AI已經做得不錯。作家可以輕鬆編修AI文章中可能出現的糟糕句子，人類程式設計師可以發現AI程式碼中的錯誤，分析師可以檢查AI生成結論的品質。

這終於讓我們明白，為什麼這項技術有那麼大的破壞力。作者不再需要獨自寫文章，程式設計師不再需要自己編寫程式碼，分析師也不再需要自己處理數據。

本文出自《哈佛商業評論推薦必讀AI趨勢》
本文出自《哈佛商業評論推薦必讀AI趨勢》
這種工作，是上個月還不存在的新型態協作。一個人可以完成許多人的工作，即使沒有AI提供的額外功能也做得到。這就是為什麼世界突然改變了。

傳統的工作界限突然發生轉移。機器現在能做以前只能由訓練有素的人完成的任務。一些有價值的技能不再有用，新技能將取而代之。現在還沒有人明確知道這一切意味著什麼。

請記住：這只是其中之一，還有許多正在運作中的類似模型，有些來自你認識的公司，例如Google，有些來自你可能不認識的其他公司。

因此，看過這篇文章後，希望你立刻開始試驗AI，管理高層們也開始討論這對你的公司、你所在的行業和世界其他地方產生的影響。

將AI整合到我們的工作，以及我們的生活之中，將帶來翻天覆地的變化。現在我們只是觸及那些可能變化的表層。

（本文出自《哈佛商業評論推薦必讀AI趨勢》編者：哈佛商業評論(Harvard Business Review)）

編輯推薦

AI ChatGPT 人工智慧

相關新聞

世界突然改變了 作家可以輕鬆編修AI文章中出現的糟糕句子

ChatGPT發表時，你不能要它告訴你怎麼搶銀行，但可以要它寫一部獨幕劇，主題是怎麼搶銀行...

建構客製化AI、預測客戶需求還能個別回應 生成式AI完全辦到了！

隨著ChatGPT引爆AI應用的無限可能，企業也進入AI轉型戰。當生成式AI顛覆商業遊戲規則，帶領組織AI轉型，…

編寫速度up！大學生用AI幫新創企業原型產品寫好程式碼 一小時就完成四小時專案

我們正處於AI發展的轉捩點，隨著AI模型能以簡單英語進行溝通、撰寫和修改文字、編寫程式碼…

媳婦兒子跟孫都住娘家…公公嗆不回家別想拿「遺產」！律師解惑：還是能爭取特留分

有位太太與先生帶著小孩住在娘家，沒想到這個舉動引起了公公的不滿，公公甚至宣稱「如果你們不回來住，以後遺產就沒有妳先生的份」...

哈佛商業評論推薦必讀AI趨勢 從打造軟體、產生商業構想、再到撰寫行銷文案

2022年11月底，OpenAI發布ChatGPT。這是一款功能強大的新型聊天機器人，使用更新版的人工智慧系統，能以通俗易懂的語言和人溝通…

台商遺產繼承鬧糾紛！《民法典》讓婆媳關係現原形、「第一順序繼承人」是關鍵

由於兩岸交流日漸頻繁，台灣人民於中國大陸發展的人數也隨之增加，其中部分台灣人民與大陸當地人民結婚或在大陸置產，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。