建構客製化AI、預測客戶需求還能個別回應 生成式AI完全辦到了！
伊森．莫里克 Ethan Mollick
隨著ChatGPT引爆AI應用的無限可能，企業也進入AI轉型戰。當生成式AI顛覆商業遊戲規則，帶領組織AI轉型，學會與AI共事，才能不被市場淘汰。
這突顯這個版本的第三個重大改變：人機混合工作的可能性。人類現在可以指引AI並糾正錯誤，而不是提示AI並期望得到好結果。（儘管我的AI寫作伙伴在上面如此聲稱，但它並非「總是」正確。）這表示即使AI對專家的幫助愈來愈大，專家也能填補AI能力不足之處。
這樣的互動改善了圍棋棋手的表現。圍棋是世界上最古老、最複雜的遊戲之一，棋手向精通這種比賽的AI學習，本身因此成為比以往任何時候都更優秀的棋手。
這將帶來顛覆性影響的最後一個原因是：人們完全不知道當前語言模型的極限在哪裡。利用開放給大眾使用的模型，人們已經使用ChatGPT去做基本的諮詢報告、寫講稿、製作程式碼以生成新奇的藝術，以及產生各種構想等。
利用專門的數據，更有可能為每位客戶建構他們自己的客製化AI，預測他們的需求、個別回應他們，並且記住和他們的所有互動。這不是科幻小說。使用近期生成式AI的技術，完全可以辦到。
但是AI有些問題仍然很叫人頭痛。首先，它是擅長胡說八道的一等一高手，我講的是從技術層面來看。胡說八道是指說得頭頭是道，讓人信以為真的鬼扯，卻一點真實性都沒有，而AI非常擅長於編造這類故事。
你可以要求它說明我們怎麼知道恐龍有文明，它會興高采烈編出一整套敘述來解釋真有其事，而且非常有說服力。
它無法替代Google。它確實不知道自己不知道什麼，因為它實際上根本不是個實體，而只是一個生成有意義句子的複雜演算法。
它也無法解釋它做了什麼事，或者怎麼做到的，這使得AI的結果變得難以解釋。這表示系統可能存在偏見，有可能出現不道德的行為，但是既難以檢測，也難以阻止。
（本文出自《哈佛商業評論推薦必讀AI趨勢》編者：哈佛商業評論(Harvard Business Review)）
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