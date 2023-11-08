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編寫速度up！大學生用AI幫新創企業原型產品寫好程式碼 一小時就完成四小時專案

聯合新聞網／ 天下文化出版
我們正處於AI發展的轉捩點。（歐新社）
我們正處於AI發展的轉捩點。（歐新社）

伊森．莫里克 Ethan Mollick

本文觀念精粹

科技

我們正處於AI發展的轉捩點，隨著AI模型能以簡單英語進行溝通、撰寫和修改文字、編寫程式碼，這項技術突然對人類有更廣泛的用途，這些能力意味著人們能更有生產力，生產速度比以往任何時候都還要快。

應用

生成式AI能夠進行不同類型的寫作，對各產業都有用。它能夠回應使用者，並修訂自己的工作，這意味著人工智慧與人類智慧的協作擁有巨大可能性。我們還不知道這些模型的極限，未來的工作方式與內容將迎來巨變。

首先，這個AI不只能以精熟的文筆，寫出擲地有聲的英文（或法文、中文，或任何你選擇的語文），也能聽指令編寫一段段的電腦程式碼。

為了讓你了解這是什麼情景，我向攻讀創業課程的大學生講解新的AI系統，在我說完之前，一個學生已經利用他們不曾見過的程式碼庫，為一個新創企業的原型產品寫好程式碼。也就是說，他們不到一個小時就完成四個小時的專案。

這是很重大的改變。在AI程式碼工具的隨機試驗中，已經見到編寫速度大幅提高。一位優秀的程式設計師現在真的能夠獨挑大樑，從事不久前許多人合力才能做到的事，而且不曾設計過程式的人，也能很快寫出可運作的程式碼。

本文出自《哈佛商業評論推薦必讀AI趨勢》
本文出自《哈佛商業評論推薦必讀AI趨勢》
其次，它擁有令人難以置信的能力，能夠撰寫不同類型的內容，影響比原本預期的深遠。

寫作時使用AI，可以大大提高各行各業的企業生產力。企業利用AI的能力，快速準確地生成書面內容，可以節省時間和資源，轉而專注於其他的重要任務。

這對行銷和廣告、顧問和金融等行業特別有幫助，在這些行業中，和客戶、利害關係人溝通時，高品質的書面素材不可或缺。

此外，AI也可以用於新聞和出版等行業，協助快速、準確地生成文章和其他的書面內容。整體而言，寫作時使用AI對企業大有助益，因為它們能在較短的時間內製作更多的書面素材。

（本文出自《哈佛商業評論推薦必讀AI趨勢》編者：哈佛商業評論(Harvard Business Review)）

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