哈佛商業評論推薦必讀AI趨勢 從打造軟體到產生商業構想、再到撰寫行銷文案…新時代企業成功關鍵

一本掌握人工智慧商業新價值 利用AI轉型，將是新時代企業的成功關鍵 全球最具指標性的管理雜誌《哈佛商業評論》精選文章 幫助經理人全方位了解AI趨勢、應用範圍與商業潛力

伊森．莫里克 Ethan Mollick

2022年11月底，OpenAI發布ChatGPT。這是一款功能強大的新型聊天機器人，使用更新版的人工智慧系統，能以通俗易懂的語言和人溝通。雖然各種版本的GPT（Generative Pre-Trained Transformer，即「生成式預訓練轉換器」，OpenAI開發的語言處理模型）已經存在一段時間，但這次的模型跨越一道門檻：從打造軟體，到產生商業構想，再到撰寫婚禮祝詞，它真的能在各式各樣的任務派上用場。

雖然前幾代的系統在技術上也能做這些事情，但是生成的內容品質卻比普通人的表現還差。新模型要好得多，而且經常叫人吃驚。

簡單地說：這攸關重大。了解這個變化的重要性，並且率先採取行動的企業，將占有很大的優勢。尤其是因為ChatGPT只是打頭陣，未來即將推出許多類似的聊天機器人，而且它們的能力年年都呈指數型增長。

本文出自《哈佛商業評論推薦必讀AI趨勢》 乍看之下，ChatGPT似乎像是聰明的玩具。在技術層面上，它的運作方式和以前的AI系統沒有兩樣，只是比之前表現得更好。

自ChatGPT發布以來，推特（Twitter）上就充斥各種因為奇怪和荒謬目的的使用案例：編寫減肥計畫和兒童讀物，以及用詹姆斯王欽定版聖經（King James Bible）的敘述風格，建議人們該如何從錄影機中拿出卡在裡面的花生醬三明治。

除了不尋常的用法，還有其他值得持懷疑態度的理由。最引人注目的是，儘管經過多年的炒作，但眾所周知，AI在數據分析之外的大多數應用，只能勉強算是有作用：它非常擅長駕駛汽車，但有時會撞到另一輛車；大多數情況下，它能對提問給出很好的答案，只不過有時似乎完全是在編造結果。

但更深入探索，就會揭露出更多過去AI沒有的潛力。你看得愈多，就愈能了解這個模型發生什麼變化，以及為什麼它看起來會帶來關鍵轉變。

現在開放給每個人使用的ChatGPT，已經完成重要的轉型。到目前為止，AI主要針對的是如果失敗，代價會很高昂的問題，而不是偶爾失敗的代價低廉，而且可以接受的任務，甚至也不是專家可以輕而易舉區分出失敗案例和成功案例的任務。車子偶爾發生事故是不能容忍的。

但是AI藝術家創作出一些很棒的畫，也創作出一些糟糕的畫，則是完全可以接受的。將AI應用在創造性和表達性任務（例如撰寫行銷文案），而不是危險和重複性的任務（例如駕駛堆高機），為這項應用開啟全新的世界。

這些應用是什麼，為什麼它們如此重要？

（本文出自《哈佛商業評論推薦必讀AI趨勢》編者：哈佛商業評論(Harvard Business Review)）

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