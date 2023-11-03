從幫二線主持人代筆…看每個「懷才不遇」：很多時候是有原因的！

我曾經應出版社之邀，幫二個專業領域截然不同的對象的出書代筆，一個是以主持身分為主的男藝人，一個是某醫學院的主任醫師。代筆的工作，要在短時間內貼近受訪者，包括採訪生平事跡，了解專業技能，深入價值觀，從這二個人身上，我看到了人之所以成功與失敗，其實有些時候原因都在自己身上。

那位男藝人的書的主題，為暢談他如何身兼多職，在節目主持、廣播主持、活動主持等看似性質相同卻有著不同訣竅的工作之間游刃有餘。

在探訪的過程中，這位男藝人除了發表他的價值觀、奮鬥史之外，最常有意無意在每個小故事透露的，便是週遭的工作夥伴何等不中用，以及他如何幫大家收拾殘局。再不然就是他如何時運不濟，儘管有很好的先決條件（身材高挑、長相斯文、口條流利），卻不論如何努力，都無法晉升台面上的一線主持人。

這已經不是我第一次幫别人代筆出書了，不過，採訪撰寫這本書的那3、4個月期間，是我人生當中最沒來由的灰暗期。每次只要採訪那位先生，我都會覺得天上的烏雲向我靠近。因為他整個人都充滿了負面能量，接觸他太久，渾身烏煙瘴氣。不只我，陪同我一同作業的出版社編輯也深有同感。

這位男藝人對於自己的懷才不遇感嘆至極，已經到了怨懟的程度。他分享的一個小故事令我印象深刻，有一年他受邀主持某電視台的跨年活動。通常這種電視大規模的跨年晚會分成2個階段，前幾個小時主要是聚眾與暖場，一般會委由三、四線的主持人主持。進入電視轉播時段，一線或二線主持人才會登場。

「除了現場的幾千人知道是我暖場主持之外，電視機前數十萬、甚至百萬的的觀眾，沒有人知道此刻場子這樣High，都是我前3個小時努力的成果。」這位男藝人非常忿忿不平，這場子熱鬧的氣氛是他花了好幾個小時炒起來的，一線主持人一上場就整碗端走，講難聽點根本坐收漁翁之利。

我當下對他有這種想法覺得很訝異。

在娛樂圏打混這樣久，應該知道這就是電視台的生態，接這份工作之前，也應理解跨年節目就是這樣運作的。

再說，他並不是去做義工的，主持這幾個小時的報酬，相當一般上班族一個月的薪水。

你得到你應有的報酬，主辦單位獲得他需要的暖場效果，銀貨兩訖，沒有人欠你。至於，你的努力有沒有被全國電視機觀眾朋友看見，從來不是任何人的責任或義務。

在那數個月的時間，與說是其聽他闡述成功之道，重點更在他如何懷才不遇的分享。不然就是在主持記者會現場時，別人有了什麼疏失或遺漏，多虧有他多處提點、適時補位，活動才得以順利進行。辦過大型活動的人都知道，難免會有突然狀況，本來就需要全體人員互相補位，但是這位先生卻是一副如果不是有他的功勞，全世界都要倒大霉的樣子，標準的目中無人，眼𥚃只有自己。

這樣的經驗，對於接下來的另一個代筆工作有些怯步，很擔心緊接著接觸的如果又一個負面的人，又要渡過烏煙瘴氣的3、4個月了。

此次，出版社出書的對象是個神經外科醫師，他在醫界以及一般大眾之間，不算有高知名度。之所以有這本書的緣由，主要是一位活躍於談話性節目的知名兩性作家向出版社力薦，直稱這名神經外科醫師是她的救命恩人，希望出版社能把他仁心仁術讓更多人知道。

「我不是什麼大人物，哪裡能出書談如何成功。」剛開始接到出版社的出書邀約，醫師表示在醫界比他更成功、更有資格做為典範的大有人在，他實在不好意思以自己的奮鬥史當背景談論如何成功。不過，他很樂於在神經外科專業為背景之下，與讀者分享如何在日常預防保健，避免脊椎病變引起腰痠背痛與疾病。

「這樣比較不容易紅喔！」負責這本書的編輯笑著解釋，以人物為主的書比較能打響個人知名度，知識型分享的書對知名度的幫助就比較不一定。

「我是個醫生，要紅做什麼？」他話鋒一轉：「如果想紅，好好的看診，好好的照顧病患，病患之間口耳相傳就會紅。你們看，我的病人跟出版社推廌我，我這不就紅了。」一見面，我跟編輯對他的幽默感印象深刻。

之後每次的約訪，都是約在醫院等醫師下診。因為每個病患的狀況不一，我時常要等半小時左右，甚至更久。不過，我並沒有任何不耐煩。因為我知道不管看診看得多累，等一下我見到的醫師一定還是笑咪咪的，迫不及待想把一身的保健功力傳授出來。

有一次，我等了超過1個小時。才剛下診的醫師非常不好意思的表示，最後一個病人長期受疼痛所苦，不斷地怪罪東、怪罪西，有非常嚴重的情緒問題，他花了一些時間開導她。

「病人的情緒好不好不是你的責任吧？」不知為何，我忽然聯想到上一本書的作者，那位以主持為主的男藝人，他最常抱怨的就是他如何幫其他夥伴補位，做了他認為不是他分內應該做的事。我忍不住問了：「開導病人也不是神經外科醫師分內的事吧？」

「哪有什麼分不分內啊！病患如果情緒好，服藥、醫囑順從性高，治療效果也會好。所以，如果透過我跟病患多聊聊，能對治療效果有幫助，何樂而不為呢？」醫師豁達地說，「再說，人生如果要那麼斤斤計較，計較不完啦。」

先前就聽說，神經外科的病患都是長期受病痛苦惱的人，心境多半憂鬱且情緒差，我不免好奇，長期跟這類型的病患接觸，難道情緒不會受影響嗎？「接觸那麼多負面的人，為什麼你總是這麼開心？」

「有嗎？我有很開心嗎？哈哈！」醫師的笑容更開了：「看到這麼多病痛，你就會知道自己手腳靈活、活碰亂跳，是多麼幸運的事。我雖然不是什麼名醫，但是好手好腳，還能幫助病患，相較於世界上很多人都幸運得太多，人生哪有什麼好不開心的！」

這兩次的代筆工作，明明是個工作性質十分雷同，但是感受卻天壤之別。有了醫師這個對照組之後，對於男藝人自認條件很好又非常努力，卻始終不紅的遺憾，我有了更進一步的體悟。

為什麼不紅？他自己不清楚，我卻看得很明白。

人外有人天外有天，一直覺得自己很好，只會讓自己不夠好

我一直很想跟男藝人說的是，你口齒流利，但是台風穩健幽默的大有人在。你高挑斯文，可是長相帥氣有型的也不在不少數。你全力以赴，別人也沒有不努力奮起。

人，唯有把自己看小，才能面對自己的不足，面對自己的不足，也才能讓自己更富足。就像該位神經外科醫師一樣，明明任職醫學中心擔任要職，卻始終自謙。

看不到自己擁有的人，老天爺自然也會吝於給予

其實，這位藝人還算有點小知名度，手上也有自己固定的節目，比起許多在演藝圏打滾多年仍名不見經傳的人，已經擁有太多了。撇掉世俗價值觀不論，若純粹以財富論成功，該位男藝人的收入不見得會輸醫師多少，但他眼裡卻只有別人擁有的，一個不懂得感恩所有的人，我若是幸運之神也不願眷顧。

怨天怨地的人充滿負面氣息，沒有人想親近

就像前面所説的，每週採訪那位男藝人的行程，是我跟該書編輯最害怕的工作，接觸全身散發負面氧氣的人太久，也多少會沾染負面能量，沒來由的心情低落。反之，採訪該位神經外科醫師的時光，我總是覺得收穫滿溢，不論是醫學常識上，還是心靈的充實。相較之下，一個讓人唯恐不及的人，又如何能讓好的人才、好的機運靠近呢？

多年之後，那位男藝人始終沒有站上一線主持人的位置，以主持冷門時段的節目為主，偶爾在談話性節目擔任佳賓。而該位醫師漸漸嶄露頭角，樹立了自己在神經外科的權威，我偶爾會在媒體的醫療版面看到他受訪。

懷才不遇，很多時候是有原因的！

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