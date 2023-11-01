不工作真的會很快樂？ 律師揭「4大挑戰」： 別把退休當目標而是人生階段

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聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
勞工示意圖。（本報系資料庫）
勞工示意圖。（本報系資料庫）

如果能夠不要上班有多好啊！如果天天都像退休一樣，那不是太快樂了嗎？但是退休真的會快樂嗎？

有一位朋友的阿公，是一位陸軍軍官，在風雨飄搖的年代中捍衛國家，也照顧著家庭、陪伴孩子長大，最後光榮退伍。本以為退休之後可以過上舒適、自在、樂活的日子。

然而，阿公好像失去了生活的重心，選擇與沙發和電視為伍，最後像是一坨躺在沙發上的肉，過去拿槍的手，變成了拿著遙控器的手。

這也讓我有所警惕，其實退休要面對很多的挑戰！

1.工作消失，社會地位消失的挑戰

我們的社會地位其實就是由工作建立的，我向別人介紹我是蘇律師，因為我從事律師的工作。這份工作也代表了我們是個「有用」的人。而退休也會帶來這個社會地位的消失，讓人有虛空跟沒有目標的感覺，並帶來很大的挑戰，我常常看到很多人，退休後沒事做，然後很快就生病或很快就過世了。

2.運動的挑戰

運動習慣很重要，習慣是要發自內心的想要去做。大部分的人會覺得，好不容易退休了，難道不能讓我好好睡覺嗎？沒有辦法維持運動的習慣，肌肉就慢慢流失，生病的機會就變得很大，這也是身體上很大的挑戰。

3.社會的挑戰

退休時，你是不是「準備」好了一群老友，老友是要準備的，老友、好友可以一起度過充實的日常，才可以一起擁有快樂的退休時光，這很重要！

4.家庭關係的挑戰

在工作時，我們與家人相處的時間可能並不多，但是退休後，就會和家人朝夕相處。然而，這也代表如果家庭關係沒有處理好，家人之間的關係，就可能像工作一樣逐漸消失。這可能是你在退休生活中面臨的最大挑戰之一，因為與家人的互動增加，就有可能帶來更多摩擦。當然，對我來說與家人的關係也是從現在就要開始好好經營的！

我會鼓勵大家，不要把退休當作目標，退休不是目標，只是一個人生階段。

退休要快樂，真的要規劃。

其實我們的人生本來就不單單只有一份工作，像是作為一個爸爸，這個身分永遠不會退休。作為蘇律師，我也希望我的身分不永遠不會改變，也許我不再是站在法庭上的律師，但我希望我能永遠用我的法律專業、真誠與愛，用一輩子來貢獻這個社會！

關於退休這件事，你是怎麼想的呢？

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

退休 運動 社會地位

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