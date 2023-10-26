資深工程師人緣差升遷變成爛經理 卻能繼續寫程式一樣享有經理待遇…原來靠公司「降維」

不要一口咬定「他」就是一個冥頑不靈的人

談到人們的認知型態或認知風格（cognitive style），可以從榮格（Jung, 1875-1961）開始談起，他是瑞士的精神科醫師（psychiatrist），致力於研究人類心理學，認為病人的問題不會只是生物失衡，更注重在病人的心理因素，許多後人認為他是分析心理學的創始者。

他先提出人類可分為內向性與外向性（Introversion I / Extraversion E）這兩種機制，前者的能量來源是自己主體，安靜謹慎，後者的能量來源則是外在客體，多話善外交。

後來他根據人類接受資訊（Perceiving）的方式，分作重視細節的細膩（sensing，強調左腦）與專注大方向的直覺（intuition，強調右腦）這兩類；又根據人們判斷決策（Judging）的方式分為重理性分析的邏輯思考（thinking，強調左腦）與人際關係的主觀情感（feeling，強調右腦）這兩類，請注意有許多新的研究並不同意左腦跟右腦的功能分別，這裡只是用來做管理的分類。

八種認知風格

因此從內向性與外向性（Introversion I / Extraversion E），細膩與直覺（Sensing S / iNtuition N），思考與情感（Thinking T / Feeling F），交叉而成八種人們的認知風格，IST，INT，ISF，INF，EST，ENT，ESF，ENF，人們會稱做「榮格八維」。

從人們公認心理學創始者榮格的這些概念我們可以發現，人類心思如此複雜，即使在他有生之年不斷提出更多的分類方式，追根究柢就是無法用簡單的二分法來歸納人們的所有心思類型。

MBTI（Myers-Briggs Type Indicator）人格理論是被許多知名大企業運用給員工進行人格分類的自我檢測量表指標，這指標是美國心理學家邁爾斯母女（ Katharine Cook Briggs& Isabel Briggs Myers）於1920年代以榮格分類為基礎所提出，她們加入判斷（Judging）或感知（Perceiving）的維度，成為2x2x2x2的16種人格類型。

「升維」vs.「降維」

當現今學者不斷根據先前學者提出新概念加入更多的「變數」或「維度」讓過往的理論透過被擴大延伸而有更新穎的應用範圍時，這都是一種「升維」的過程，這種思考方向能幫助我們解釋與瞭解更多更複雜的問題，然而不要忘記的是，在這一連串「升維」過程中，背後有一個最基本要解決的根本問題，也就是問題的底層邏輯，瞭解問題底層的過程，本身則是「降維」的過程。

本文出自《認知紅利》 因此當過去學者們不斷根據先前學者針對人們認知風格的研究基礎嘗試加入新變數新維度，我們必須要明白的底層重點是：人們有各種不同的先天認知風格，且人們有時會因許多內外情境的改變自我調整成不同的認知風格，但此後天認知風格調適未必人人都處理得當。

身為經理人要有「升維」的能力，也萬萬不可忽略「降維」過程的重要性。譬如，一位傑出的工程師通常是因為左腦發達，在處理細膩（sensing）思考（thinking）上具有天賦。

一位中高階經理人要的卻是大方向的直覺（intuition）與情感（feeling）的判斷。當一位傑出的工程師升遷成經理，代表的不只是職務的變動，更代表著認知風格的自我調節（self-regulation），如果處理不當，企業可能從此少了一個好的工程師，卻多出一位很爛的經理。

若一位程式設計師，因為表現優異升遷為經理，但是他仍然喜歡坐在電腦前寫程式，而且很厭惡人際溝通，認為自己部屬與使用單位的程度都不夠，平日都獨來獨往人緣差透了。

聰明的企業經理人要知道「人們有各種不同的認知風格」，如果遇到認知風格無法調適的優秀工程師有些會另闢工程師之升官圖（如資深工程師待遇比照經理），讓他繼續寫程式，但也能升遷享有經理的待遇，這就是這位經理人有明白「後天認知風格調適未必人人都處理得當」之降維後的底層重點。

（本文出自《認知紅利》作者：作者：盧希鵬、鄒仁淳）