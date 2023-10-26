因為COVID-19…國際大公司支持員工遠距上班 但「場地依賴」人有困難

談認知風格：一樣米養百樣人

每個人受到周圍環境刺激而被干擾的程度是不一樣的，這可從赫爾曼．威特金（Herman A.Witkin）學者在1962年提出場地獨立和場地依賴（Field Independence FI / Field Dependence FD）概念來說明，這也是早期開始有學者提出人們的認知型態或認知風格（cognitive style）是有差異的來源。

這個理論認為，偏向於場地獨立（FI）的人，比較不會受場地外在刺激變動而影響自身的專注力，不易分心，人際關係傾向與人保持距離，喜歡獨立完成工作且能分析非結構化的問題，這類的人多數也擅長數學科學概念，在咖啡廳或在辦公室工作效率普遍不會落差太大。

而偏向於場地依賴（FD）的人，會比較容易受場地外在刺激變動而影響自身的專注力且較容易分心，人際關係比較傾向於與他人接觸往來、和他人一起完成工作，擅長人文或社會科學，屬於這類型的人場地環境對他的影響較大，也就是依賴場地的傾向較高，太頻繁的更動工作場地環境對他不是好事。

本文出自《認知紅利》 整體來說，同樣都是傾向場地獨立（FI）或場地依賴（FD）的同一群人中，每個人也會有傾向程度上的差異，而這些差異也不會永遠都一致。

遠距上班有好有壞

這些年拜雲端科技進步所賜，行動辦公室或咖啡廳辦公室的模式已成家常便飯，很多國際大公司因為COVID-19疫情也開放並支持員工遠距（在家）上班，表示到處都可以是你的辦公室。

如果你天生的認知風格屬於場地依賴（FD）這類，勢必進行自我調整才能符合現在這樣的工作模式。

我們也常聽到一句話：人換了位置就換了腦袋。我們身旁也從不缺乏這樣的人出現，公司主管升官後就突然嚴格臭屁起來，政治人物換了職位後看法跟以往大不相同。

雖然這句話比較常是負面形容詞，我們這邊先不論這些人換了腦袋後的觀點正確與否，仔細推敲後我們也會發現原來人們是可以透過後天外在情境改變自己先天原有的內在認知，這意味著認知風格也是會自我調節的。

（本文出自《認知紅利》作者：作者：盧希鵬、鄒仁淳）

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