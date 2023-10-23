買房就沒錢投資只能「二選一」？ 專家提四點：選新北邊緣30坪總價500萬上下物件

如果買房，是不是就沒錢投資了？

我的答案是，如果超過您自身的能力，那絕對是會影響，但如果不要買能力負擔過大的房子，這影響並不太大！

例如，您一年可存40萬元，想買1200萬的房子，那就需自備款二成，就是240萬，加上貸款960萬，假如貸30年，利率2%，每月需還款35500元，也就是要先存6年，才能存到自備款，再來每月還要還35500元，這壓力頗大吧！存自備款的這六年還只能保守存錢，不能拿來做風險太大的投資，否則需要用時，是虧損的，怎麼辦？

那麼，如果我們降低標準，只買500萬的房子，只要100萬自備款，貸款400萬即可，因此，只要存2.5年就能存到自備款，貸款每月只需還14800元，是不是壓力小多了！

兩者相比，買500萬元房子的人，存自備款的時間從6年縮短為2.5年，比買1200萬元房子的人提早3.5年進入投資領域（假如這個投資是存股），然後每月還款少了2.1萬元，這2.1萬元也能繼續投資，讓複利發酵，這些都是買1200萬元房子的人所沒辦法享受到的。

當然，也有人會說，1200萬元房子的地段、增值性等，通常會優於500萬元那間，這我不否認，但是，為了期待未來不確定性的「增值」，而失去了可以提早或能有較多餘的資金進入投資領域的機會，這樣的機會成本划算嗎？

您可能會問，假如我住在雙北，真的有500萬元就買得到的房子嗎？我指的不是小套房那種，而是能住一個家庭，至少兩房以上的那種。有可能嗎？

筆者本人從來沒住在繁華的大都會的市中心，但也算是住在小郊區的「區域中心、小鎮中心」之類，所以真的有這樣的房子。且聽我分析看看吧！

第一：「非近不可？」

我們如果不要太挑惕，還是可以在較外圍的區域買得到較便宜的房子的，何況現在交通路網已經很方便了，說實在的，也不用一定要堅持住在市中心不可，且如果還要挑選市中心的新大樓，那房價絕對會更上一級，當然更負擔不起。何況現在新建的的大樓公設比都不低，我反而比較喜歡以前的老房子，實坪大多了，且價格也實在很多。

第二：「生活便利性？」

就我所知，新北邊緣的一些區域，屋齡30年的房子，實坪32坪以上，總價500萬元以下還是很多！有的甚至不用400萬就有。有人會說，那肯定很偏僻，其實不會，該有的基礎生活機能還是有，銀行、郵局、傳統市場與超市、醫療院所還是有，只是像百貨商場、電影院等娛樂場所會比較缺乏而已。但是如果您不是很常常需要這些娛樂場所，這樣其實也已經夠了，而往返市區（假如在市區工作）通勤時間方面也不見得比住在市區多多少，市區容易塞車，但郊區有快速道路可到，其實兩者從下班到回家的時間不會差多少，如果上下班各只多花10分鐘通勤時間，卻能減少負擔500萬元房價，您覺得如何呢？我個人會願意的。如果您住的「郊區」是在快速道路交流道附近，更是具有優勢，說不定時間差距更小。

第三：「結構安全與保值性？」

您可能會說，這樣的房子地段不好，不保值，而且已經30年的房子了，將來可能會需要更多的修繕費，還是買市中心的房子吧，最好是新房子更好，不但短期內不用修繕，更能保值。其實依我自身的經驗，我的老家屋齡已經30年了，雖然是無電梯的公寓，但結構也都沒什麼問題，也歷經過一些大地震的考驗，如921大地震，也沒什麼損傷，跟新房子比起來真的沒什麼太大差異，水電管線也都很正常，沒需要更換些什麼的，而我更老的老家更是已經超過40年屋齡了，也是都屋況不錯，還有人願意承租呢！所以老屋就真的比較不安全嗎？現在新蓋的房屋真的一定比以前蓋的好嗎？從最近新聞報導不少新建案的公安事故來看，其實真的不一定啊！

繼續以上述這間老老屋40年屋齡的房子為例，它的市價較低，但租金報酬率反而會比新房子更高，比方說，這間房子是兩房兩廳，價值僅大約300萬元，但租給一般家庭，租金每月8000元，承租人也租得起，不會有感覺太大負擔，但假如是換做是四倍價值，市值1200萬元的新房子，能租到四倍的租金，即32000元嗎？很難吧，哪個「一般家庭」能承受得了這樣的租金呢？這樣說來，老舊房子的出租報酬率，一點也不輸新房子，反而更勝之。

所以，我的結論就是，我們若只是平凡的受薪階級，真的無需讓自己有太大的壓力的去買太「高貴」的房子，在買房與投資的取捨之中，我寧願多留一點錢來好好投資好的標的，讓複利有時間好好發酵，創造未來穩健的被動收入，而不是讓房子綁住我所有的金錢，和我的人生！

以上屬個人淺見和大家分享，若不完整之處請多包涵，祝各位周末愉快！

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