吃飯超過200元好奢侈…買新iPhone卻毫不遲疑！ 他「金錢偏見」：價值其實一樣

每個人都有不同的「心理帳戶」，一樣的錢，卻有不同的心理認同價值。這種金錢上的偏見，放在投資會更明顯，尤其在賺錢與賠錢後，可能讓你對金錢的看法更混亂，由錯誤的認知導致更偏差的行為。

什麼是心理帳戶( Mental Accounting ) ？

這是行為經濟學家 Richard Thaler 在 1980 年提出的概念，他認為人在實際的金錢帳戶以外，心理帳戶也會分配金錢並賦予不同的意義與重要性，導致在不同的心理帳戶，會出現不同的態度與使用方式。

他曾做過一個心理帳戶的實驗，比對兩種消費情境。

「如果你遺失了提早買的 10 美元電影票，會願意再買一張電影票嗎？」

「如果沒有提早買票，但弄丟了一張 10 美元的鈔票，你還會看電影嗎？」

以買與不買的比例來看，前一個選項買與不買的比例為 46%： 44%，而後一個選項為 88%： 12%。其實弄丟的電影票與遺失的 10 美元等值，卻讓弄丟的電影票與 10 美元有分別的意義，也大幅影響了受試者的行動意願。

這種用個人感覺看價值的方式，對日常有什麼影響？譬如說，你可能是很省吃儉用的人，吃一頓飯只要超過 200 元就算奢侈，買衣服選地攤貨還會穿個三五年。然後存下來的錢卻每年都一定要換最新款最貴的iPhone，就算含配件要花上10萬，也毫不遲疑刷下去。 隨著用途不同，這些東西在你心中都是不同的心裡帳戶：吃飯的帳戶只願意每餐 100 塊，買手機的帳戶，每年有 10 萬塊預算。其實買個手機可以吃1000頓飯，但你心裡就覺得不能這樣比。

那為什麼心理帳戶會害你賠更多？就是因為人常常不自覺把虧損的錢跟工作賺來的錢，放在不同的心理帳戶裡。

很多投資人平常省吃儉用，投資開始虧損幾萬，甚至賠到幾十萬、上百萬都不眨眼，認為幾天就能從市場賺回來，但問題是，這幾萬元可能是工作幾個月才能存到的本錢。

但你其實不能把投資虧損的錢，放在不在意的那個心理帳戶。因為虧損會直接影響未來的獲利壓力還有風險，甚至成為你會不會一次就畢業的關鍵。賠掉三成就要賺五成才能回本，賠掉五成要賺回一倍才回本，大賠後要翻本的難度很高，十之八九都是操作壓力越來越大，越賠越多，最後退出市場。

第二個影響，是很多人會把投資賺來的錢，當作天上掉下來的錢，毫無節制地亂花。甚至不只投資國外有個統計，中樂透頭獎的人，平均會在7年後把所有獎金花光。因為這些人第一次拿到這麼多錢，也不知道怎麼管理運用，錢拿得太輕鬆，陷入心理帳戶偏誤，沒多久時間就燒光，又回去找工作。

為什麼會這樣？因為心理帳戶會讓你覺得這是投資或者投機賺來的，不是辛苦努力工作得到的，所以比較不會珍惜，但千萬要記得，投資賺來的錢跟你上班賺來的錢沒有不一樣，都是白花花的鈔票，都能拿來加碼也能改善生活，累積你的資產。

玩股網執行長楚狂人分享，過去在權值操作時，也有類似的價值觀偏差，把任何開銷都用台指期點數去算，吃頓大餐就等於少賺2點而已，買個鞋等於少賺3點，心裡感覺都很便宜。

但這些錢花掉以後，發現並沒有因為吃了這頓飯，操作就能多賺2點。錢就是錢，不管是投資賺來還是工作賺來，都是一樣的，你都要想好怎麼運用，不要亂花。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：【迷思】心理帳戶如何讓投資人無意識把錢不當錢，更守不住錢？

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