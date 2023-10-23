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為何職場總是「上行不下效」？她點出問題：太輕忽組織管理

聯合新聞網／ 菲女狼
勞工示意圖。（本報系資料庫）
勞工示意圖。（本報系資料庫）

上行不下效？八成是組織管理的問題

「為什麼上次掛號費收我100元，這次收我200元。」診所櫃檯的老伯伯火氣很大，指著皮膚科診所的櫃台人員罵起來。

「對啊！為什麼前面的阿嬤掛號費才收100元，收我200元。」旁邊的歐巴桑也跟著添油加醋。

「那個阿嬤超過70歲了，我們診所針對超過一定年紀的老人有掛號優惠。」診所的櫃台人員試圖安撫病人的情緒：「至於伯伯跟我們院長住在同一個社區，所以也有掛號優惠，只是剛才沒有看清楚您的地址，所以疏忽了。」

「那我也70幾歲了怎麼也沒優惠！？」

「我就是鄰居，前幾次來掛號費都沒有優惠到，要怎麼算？」

櫃台人員安撫不成，反而讓櫃檯的求診病患吵成一團。

這間診所的院長，跟我住在同一個社區，是個頗負盛名的皮膚科醫師。前幾年辭去教學醫院的職務，在社區附近開業。

為了敦親睦鄰，院長特別讓住同社區的鄰居享有掛號費半價優惠。另外，為了照顧銀髮族，也提供70歲以上老人掛號費優待。

菲因為有免疫系統問題，也是在這位鄰居開的診所定期看診。有時櫃檯人員會確認我家住址之後，收我半價的掛號費。有時候，換成了不同櫃檯人員，不知道是沒有特別注意還是其他原因，會收我全額掛號費。因為本來就是特別給的優惠，即使沒有拿到也不太好意思去爭取，所以付多付少純粹憑運氣，看當天櫃檯的值班人員是誰。

還有社區鄰居跟我說，她去診所是一個掛號費，她先生去診所又是不同掛號費，小孩去診所掛號收費又不同，明明是同一個住址，卻有三組不同的掛號費價格，搞得她都糊塗了。

怎麼看都是友善、暖心的舉動，卻演變成現在患者跟櫃檯人員吵成一團。即使像我這樣沒有跟櫃檯人員提出質疑的病患，心裡就算沒有不舒坦，也是存有幾分狐疑。

一切的問題都出在管理不彰。

上位者的立易良善，但太輕忽組織管理，其實沒有想像的那麼簡單。

首先，上意是否能夠完全布達、滲透到組織裡的每個角落。每一個人是否都清楚了解組織的規範，如果不甚了解，當然也就沒有辦法完全落實。

診所所有的工作人員是不是都清楚明白接收到相關規定。就算現有員工都完全了解，那新員工上任時，是不是有同樣良好的教育訓練，以讓大家的認知都在同一個水平上。

其次，即使員工已經完全知道上位者或者組織的規範，有沒有能力完整的執行任務又是一回事。組織是否提供應有的基本的工具或協助。

以菲所居住的社區為例，有好幾百戶的住宅，地址橫跨了好幾個號碼，有的地址沒有「巷」，有的地址包含「巷」，除了同住社區的院長之外，我想其他診所工作人員，是沒有辦法看到地址一眼，就能判斷眼前人是不是跟院長住同一社區的鄰居。因此，若能有其他方式協助辨識，將可協助工作人員可以更完善的執行任務。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

職場

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