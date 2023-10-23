遺產最麻煩的資產是股票？ 律師：5千萬集中一檔跟50萬五十家公司狀況不一樣！

股票真的是最麻煩的遺產嗎？

有網友分享，他父母留下遺產，其中包括現金、房產、保險和大量的股票，他發現，處理股票是一項充滿挑戰的任務，股票繼承繁雜的手續卻讓他們相當頭疼...

其實，我覺得背後的問題

是因為股票價值不夠高，投資又太過分散（太多檔股票）

如果繼承的股票現值5000萬元，而且只有1家公司，應該不麻煩；但如果投資股票現值50萬元，卻有50家公司股票，繼承人辦理過戶可能就麻煩了！

為什麼股票繼承過戶真的比較難處理呢？

除了手續多，不按時處理股票，也可能影響「遺產稅」，進而造成一些損失！之前就有民眾在父親過世後，因爲延遲處理遺產稅事宜，造成執行署在變賣父親股票時，從高點變成低點...這也要注意喔！

我認同專注了解投資標的，每一檔股票持有數增加，不要太過分散，希望大家投資整體上是賺錢的，未來傳承時也更能感覺順利與溫暖。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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