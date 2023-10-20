做電商、手搖飲…十幾種行業皆失敗！她卻在40歲時成就事業：非一事無成而是大器晚成

相信大家都知道前高雄市長韓國瑜，在台灣政壇引起一股強大的韓流之前，曾經沉寂了10多年之久，有政論節目名嘴因此揶揄他是中年魯蛇大翻身的代表。

在我身邊，也有不少朋友在年輕時一事無成，卻十年磨一劍，在人生步入中場時有了截然不同的成績，說是中年魯蛇翻身一點也不為過，其中金菱就是活生生的案例。

六年級後段班的金菱，從大學畢業後，一連換了好多個工作，包括雜誌廣告業務、活動企劃、網路行銷、文案編輯等等。她的座右銘就是：「有興趣的我都想試試看，360行這麼多，不多試怎麼知道我真正愛哪個。」上班混不出什名堂後，她索性自己來創業，在網路商城賣過衣服，也開過手搖飲料店，前前後後她所從事的行業種類多到我10根手指頭都快不夠數了，卻沒有一樣交出好成績。

她樣樣做得認真， 卻總是左右不逢緣。金菱與大學同學在同一間活動公司上班，同學備受重用，老闆卻總是看金菱不順眼。網路商城賣衣服賣得嚇嚇叫的大有人在，金菱的網路商店卻乏人問津，只有親戚朋友光顧，最後黯然退埸。手搖飲料店滿街都是，大排長龍的比比皆是，偏偏金菱的店就是門可羅雀，苦撐半年之後，還是以倒閉收場。

「至少我勇敢嘗試過，也了無遺憾了。」履戰履敗的金菱有失望不喪志，她選擇當SOHO族，一邊靠著幫雜誌社撰寫美食報導維持基本生計，一邊沉潛思考未來。在美食採訪過程中，她興起了出一本屬於自己的美食叢書之念頭，卻沒有人願意幫她出版。「我想做的事如果不去做，我會全身不對勁。」她心一横乾脆自己成立一家鎖定美食主題的出版社，幫自己出書，也為自己看好的新秀出書。

不過，即使出版了幾本叫好的咖啡書與食譜，以金菱一年至多出版2本書的龜毛速度，收人扣掉印刷、行銷與版稅的支出，根本所剩無幾。

「我好幾年都不需要繳稅耶，妳們看我有多窮。」金菱的阮囊羞澀並沒讓她改變一貫的樂觀與勇敢，她在美食這塊領域反而愈玩愈起勁，除了出版美食相關書籍，3年前金菱更開始籌備起文青咖啡美食市集。

投入僅有的50萬存款當資金，靠著一身傻膽與過去撰寫美食報導、從事美食出版的人脈，金菱的文青咖啡美食市集，號召了不少中港台三地特色的咖啡店、知名地方美食參展，由於參展廠商陣容堅強，不少消費者慕名而來，2天的活動共有上萬人購票入場，成功打響名聲。

從第一年在松菸的一個小倉庫舉辦，第二年擴大到華山四連棟倉庫的規模，成為北台灣最大的文青咖啡美食市集。如今，金菱的文青咖啡美食市集已不只是一個活動而已，儼然己經成為一個富有口碑的市集品牌。

金菱職涯的前半段看似走得坎坷，卻在40不惑這幾年成就了自己叫好又叫座的事業。我在金菱身上學到了幾件事。

1、動口不如動手，凡事放膽去嘗試

多數人都有夢想，但是太多人光説不練。如果害怕失敗不敢開始，就注定會失敗。還不如勇敢踏出步伐，才有可能達到目的地。因為，唯有試過才知道可行性如何，才知道該如何修正方向與腳步。如果當初金菱沒有很勇敢地嘗試很多行業，而只是默默地做一份自己不太有熱情的工作，今日她就無法成就這個北台灣最大規模的文青咖啡美食市集。

2、成功固然可喜，失敗也不用太喪志

因為，人生不會有白走的路，即使失敗的冤枉路也一樣，冤枉路上沿途的風景與一草一木，都會成為日後壯大你的養份。如果沒有那幾年撰寫美食報導、從事美食出版的人脈，金菱也無法號召那麼多中港台三地特色的咖啡店、知名地方美食參展，也就沒有今日這個有聲色的市集。

凡走過必留下痕跡。如果用盡一切努力仍是一事無成，金菱的故事告訴我們，這有可能只是大器晚成！

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