父親過世1天…大伯急問退休金和權狀下落 姐弟倆：真要撕破臉？

一名網友近日在Dcard心情版上以「父親過世，大伯當天想要拿錢」為標題發文，表示父親過世才不到24小時內，受到大伯(父親的哥哥)夫婦不斷急問包括父親的勞保退休金、土地權狀和印章等重要財物的下落，讓年僅20初頭的原PO和姐姐相當困擾，上網發問，「難道真的要撕破臉嗎？」。

原PO表示，父親在17日過世，因為通知了大伯，請他從南部北上奔喪，豈料大伯一見面就急著關心父親的勞保退休金、土地權狀和印章放在哪裡，並表示父親生前有交代要將錢給他保管，待原PO和姐姐結婚時再歸還。原PO回答大伯說「不知道要再找找看」，一名父親的友人則交代他們要說錢都是用借的，不要說自己還有錢。

父親過世隔天的凌晨兩點，原PO竟接到了大伯的電話，再次叮嚀要記得去找勞保退休金、土地權狀和印章，讓他當下也是選擇應付過去，誰知清晨7點，換大伯母來電，再隔4小時多，於下午1點多又接到大伯來電，詢問的都是同一件事，讓他們不勝其擾，直問網友：「有沒有人可以給點建議，難道真的要撕破臉嗎？」。

原PO隨後表示自己個性老實，腦袋不算太機靈，但被問到這些話，也是聽聽而已不會真的交給他們。

網友對此PO文紛紛留言表示：「去跟你大伯說沒錢要跟他借，他應該馬上就消失了」、「開撕了啊！你是法定優先繼承人，親戚想仗著輩分吃錢還看不出來？」、「依法這些是遺產，就按照遺產程序處理，大伯如果真有受到什麼囑託，請提出證明」、「你爸留下來的東西基本上都是你們的，該強硬時不要退縮」。

至於另一名父親友人的意見，也有人建議原PO和其姐姐，「保險起見，最好詢問或委託專業人士，而不要完全聽信你爸朋友 ，你爸如果生前囑咐他幫助你們，也應該會跟你們說一聲吧」、「勞保退休金只有直系子女、老婆，兄弟姊妹跟父母能領，這是法律規定的，可以請教律師或者公費律師幫忙處理」。

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