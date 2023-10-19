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公婆去世先生早也往生…小孩能「代位繼承」拿到遺產！ 有主動申辦權利

聯合新聞網／ 鄭文在
新台幣示意圖。聯合新聞網資料照
新台幣示意圖。聯合新聞網資料照

有無繼承權？自己判斷，不用等通知

當親人去世，辦完後事，接下來就是辦理遺產繼承事宜。誰有繼承權？誰該主動辦理？實務上都是由繼承人的配偶或是子女申請遺產繼承，但是，如果是「代位繼承」，也可以由孫子們主動辦理。

個案中憂心的媽媽打電話來諮詢，公公早已往生，婆婆最近也去世了。由於她的先生比婆婆更早往生，育有一男一女，先生對於婆婆的繼承權，應該由這一對子女代位繼承，但是，婆婆也往生3個月了，大伯、小叔卻絕口不提有關婆婆遺產的繼承事宜，該怎麼辦呢？是否要等法院的通知才開始辦理？

首先，我們請她確認婆婆是否有資產？是否有負債？因為老公過世後，與婆家較少往來，所以不清楚實際情形。

我們請她的兒女其中一人，檢附婆婆的死亡證明或是除戶謄本，就近到國稅局申請婆婆的遺產清冊及相關資料。

但是，第一關她就卡關了！她沒有婆婆的除戶謄本，更沒有婆婆死亡證明書，怎麼辦？因為孫子或是孫女是婆婆的直系親屬，所以只要攜帶身份證正本、印章，到戶政事務所申請，就可以取得婆婆的除戶謄本，接著就可以至國稅局申請到相關資料。

果然，踏出第一步後，一切水到渠成，所有的資料都到手了。檢視婆婆的遺產清冊，現住的房屋登記在婆婆名下，這就是這次繼承的標的。另外，在被繼承人的徵信資料中也只有房屋貸款，貸款行庫和房屋貸款行庫相符，並無其他金融機構負債。

問題來了，如果大伯、小叔都不辦理怎麼辦？只能等待他們通知辦理嗎？因為孫子輩的爸爸已經往生，所以發生了代位繼承，因此，孫子輩也可以主動申辦繼承登記，只是繼承人之間對於遺產分割沒有共識，只能先以公同共有辦理登記，爾後，有共識時再辦理共有型態變更登記，或是分割繼承辦妥所有權登記。

就輩分而言，大伯和叔叔的繼承權均等，就侄子輩而言亦有繼承權，依照民法第1140條規定：第一千一百三十八條所定第一順序之繼承人，有於繼承開始前死亡或喪失繼承權者，由其直系血親卑親屬代位繼承其應繼分。也就是大伯、叔叔各有1/3的應繼分，因為爸爸往生，所以侄子、侄女各有1/6的應繼分，因此侄子輩不用等大伯、叔叔的通知，也有申辦繼承的權利，千萬別讓自己權益睡著了。

遺產 資產 繼承權 房屋

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