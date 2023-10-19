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生前守房產就怕孩子不孝？ 律師強調「送出去也能要回來」：白紙黑字寫清楚

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
房示意圖。來源/ingimge
房示意圖。來源/ingimge

孩子不孝，撤銷贈與，成功關鍵在「這裡」

有位爸爸先前將老家贈與給長子，並有3個贈與條件：

1.要孝順長輩

2.要無償讓爸爸和阿嬤住到百年

3.過年要負責祭拜祖先

不料因為兒子過年沒有祭拜祖先甚至想賣掉老家，讓爸爸搬到鐵皮屋去住，爸爸只好向兒子提告希望可以撤銷贈與拿回自己的房子。法院判斷：爸爸提出的條件合情合理，而且長子賣掉房產的意圖已經違背了爸爸開的條件，最後判爸爸勝訴，准予撤銷贈與。（可上訴，新聞詳連結

我曾經講過一個案例，故事中的爺爺就沒有這麼幸運了，他將房子送給長孫，結果孫子收到房子後卻對爺爺漠不關心，爺爺就想：「怎麼我送給孫子房屋他都不來盡孝一下？」很氣的就把孫子告上法院想要拿回房子，結果卻敗訴了。

怎麼同樣都是想把贈與的房子要回來，一個成功了另一個卻失敗了？

關鍵1：就在「舉證贈與契約，所附的條件確實存在」，因為在法庭裡，被告有可能沒有說實話，縱使長輩覺得有把條件説清楚、講明白，但是晚輩可能「沒聽到」，或「有聽沒有到」，被告只要否認有這條件，原告（長輩）就要舉證了！

所以贈與契約要白紙黑字寫下來，這樣對方才無法抵賴！

關鍵2：就在「舉證對方沒有盡到所附的條件」，如果父親送兒子一棟房屋，要求兒子盡扶養義務，也有白紙黑字寫下來，結果兒子沒有盡到扶養義務，父親一狀告上法庭，兒子（被告方）可能說我都有拿現金給父親？或是主張每個月拿1萬5000元給父親就夠了？因為沒有說好金額…會讓法官不容易判斷。

所以贈與契約所附的條件越清楚越好，如果對方沒有照著做的話，可以撤銷贈與拿回房產

例如：

第一：約定子女多久返家探親一次，「人事時地物都很清楚」。

第二：約定子女每個月第幾日，支付給父親2萬5千元，並匯入XX銀行，XX帳號。

第三：是其他支出，例如：醫療費用、外籍看護薪資、老家修繕、稅金等等，都可約定由受贈與的子女負擔。

多數人下意識地會覺得，送給子女房產、錢財，子女就會很感激地孝順照顧我，其實不一定。

贈與財產給子女時，如果不想讓自己淪落為「住鐵皮屋」的下場，你有希望他們要遵守的事情，就要先約定好！

把規則講在前頭，平安生活在後頭

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

房產 長輩 財產 撤銷贈與

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