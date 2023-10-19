2023諾貝爾生醫獎得主／韋斯曼是超級貓奴收養許多貧血貓咪 定期幫牠們打紅血球生成素

卡塔林．考里科（Katalin Karikó） 匈牙利研究員，固執的mRNA支持者 德魯．韋斯曼（Drew Weissman） 貓奴，和考里科一起造就mRNA研究的重大突破

當考里科遇見韋斯曼

一九九七年，考里科在影印機旁遇到韋斯曼時，他正在用DNA做實驗，如同賓州大學和很多其他地方的人一樣。幾個月來，韋斯曼一直在用DNA轉染或裝載樹突細胞，希望能教導免疫系統識別和對抗病毒。

這種樹突細胞上有一種關鍵性的愛滋蛋白，叫做「醣胺聚醣」（Gag）。這代表韋斯曼要把DNA（這種情況下是一種叫做「質體」（plasmid）的環狀DNA）引入樹突細胞，因此它們會產生關鍵的愛滋蛋白。剛好在這時，考里科建議韋斯曼不要依賴DNA，試著用mRNA來製造愛滋蛋白。

韋斯曼對考里科的遭遇一無所知，也不知道她最近剛被降級。反正他也不在乎這些。韋斯曼在辦公室不講八卦，也不寒暄或閒話家常。只要跟科學研究無關，他都沒什麼好說的。但是，只要他開始講起實驗或免疫學，就很難停下來。

他很少笑，甚至不露齒笑，即使在拍照時都擺出一副令人反感的嚴肅表情。但同事愈了解他，就愈能感受到他的溫柔和善良。韋斯曼很願意幫助年輕研究員，是個冷面笑匠，幾乎每天都穿著藍色牛仔褲和白色運動鞋，讓穿著正式的學者都感到不可思議。

愛貓如癡、六歲時被診斷第一型糖尿病

他愛貓如癡，愛到讓其他人震驚。韋斯曼的女兒從當地收容所收養生病、被丟棄的貓，有些貓嚴重貧血，所以韋斯曼覺得有必要定期幫牠們打紅血球生成素。久而久之，他對這個「儀式」愈來愈投入。有一次，韋斯曼差點沒趕上去參加重要會議的飛機，因為他正拿著注射器在家裡追貓。

本文出自《疫苗商戰》 韋斯曼的同理心和他想治療貓朋友的渴望，可能是因為他的身體狀況不太好。六歲時，韋斯曼被診斷出患有第一型糖尿病。韋斯曼的血糖常會無來由地劇烈波動。有時同事有時會發現他倒在辦公室的地板上，因為他的血糖降得太快，他來不及反應。

韋斯曼也會在外面開會時失去知覺昏倒。有時血糖變化會影響到他的認知功能，他會對同事講一些莫名其妙的言論。最終，他們系上會固定在辦公室冰箱裡放一罐可口可樂，以便在他血糖突然下降時讓他醒過來。

韋斯曼早年在位於華盛頓的美國國家過敏及傳染病研究所的安東尼．佛奇實驗室擔任愛滋病研究員，並在其中學到很重要的事情。韋斯曼看到國衛院的研究員因為計畫被許多政府機構拒絕感到沮喪，便要佛奇運用影響力去替他們爭取重要資金。佛奇每次都拒絕，所以那些研究員會說佛奇壞話，在媒體上散布他的負面報導，但他還是堅守原則。

「他教會我科學研究要誠實，還有數據要很純粹。」韋斯曼說。

（本文出自《疫苗商戰》作者：古格里‧祖克曼 譯者：張玄竺、廖月娟、鍾榕芳、黃瑜安）

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