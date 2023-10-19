快訊

把握晴朗溫暖好天氣！ 周五變天 大雨又降溫

美債殖利率攀高 道瓊下跌332 點、那指重挫1.62%

2023諾貝爾生醫獎得主／韋斯曼是超級貓奴收養許多貧血貓咪 定期幫牠們打紅血球生成素

聯合新聞網／ 天下文化
德魯．韋斯曼（Drew Weissman）(左)、卡塔林．考里科（Katalin Karikó）(右)。 歐新社
德魯．韋斯曼（Drew Weissman）(左)、卡塔林．考里科（Katalin Karikó）(右)。 歐新社

卡塔林．考里科（Katalin Karikó）

匈牙利研究員，固執的mRNA支持者

德魯．韋斯曼（Drew Weissman）

貓奴，和考里科一起造就mRNA研究的重大突破

當考里科遇見韋斯曼

一九九七年，考里科在影印機旁遇到韋斯曼時，他正在用DNA做實驗，如同賓州大學和很多其他地方的人一樣。幾個月來，韋斯曼一直在用DNA轉染或裝載樹突細胞，希望能教導免疫系統識別和對抗病毒。

這種樹突細胞上有一種關鍵性的愛滋蛋白，叫做「醣胺聚醣」（Gag）。這代表韋斯曼要把DNA（這種情況下是一種叫做「質體」（plasmid）的環狀DNA）引入樹突細胞，因此它們會產生關鍵的愛滋蛋白。剛好在這時，考里科建議韋斯曼不要依賴DNA，試著用mRNA來製造愛滋蛋白。

韋斯曼對考里科的遭遇一無所知，也不知道她最近剛被降級。反正他也不在乎這些。韋斯曼在辦公室不講八卦，也不寒暄或閒話家常。只要跟科學研究無關，他都沒什麼好說的。但是，只要他開始講起實驗或免疫學，就很難停下來。

他很少笑，甚至不露齒笑，即使在拍照時都擺出一副令人反感的嚴肅表情。但同事愈了解他，就愈能感受到他的溫柔和善良。韋斯曼很願意幫助年輕研究員，是個冷面笑匠，幾乎每天都穿著藍色牛仔褲和白色運動鞋，讓穿著正式的學者都感到不可思議。

愛貓如癡、六歲時被診斷第一型糖尿病

他愛貓如癡，愛到讓其他人震驚。韋斯曼的女兒從當地收容所收養生病、被丟棄的貓，有些貓嚴重貧血，所以韋斯曼覺得有必要定期幫牠們打紅血球生成素。久而久之，他對這個「儀式」愈來愈投入。有一次，韋斯曼差點沒趕上去參加重要會議的飛機，因為他正拿著注射器在家裡追貓。

本文出自《疫苗商戰》
本文出自《疫苗商戰》
韋斯曼的同理心和他想治療貓朋友的渴望，可能是因為他的身體狀況不太好。六歲時，韋斯曼被診斷出患有第一型糖尿病。韋斯曼的血糖常會無來由地劇烈波動。有時同事有時會發現他倒在辦公室的地板上，因為他的血糖降得太快，他來不及反應。

韋斯曼也會在外面開會時失去知覺昏倒。有時血糖變化會影響到他的認知功能，他會對同事講一些莫名其妙的言論。最終，他們系上會固定在辦公室冰箱裡放一罐可口可樂，以便在他血糖突然下降時讓他醒過來。

韋斯曼早年在位於華盛頓的美國國家過敏及傳染病研究所的安東尼．佛奇實驗室擔任愛滋病研究員，並在其中學到很重要的事情。韋斯曼看到國衛院的研究員因為計畫被許多政府機構拒絕感到沮喪，便要佛奇運用影響力去替他們爭取重要資金。佛奇每次都拒絕，所以那些研究員會說佛奇壞話，在媒體上散布他的負面報導，但他還是堅守原則。

「他教會我科學研究要誠實，還有數據要很純粹。」韋斯曼說。

（本文出自《疫苗商戰》作者：古格里‧祖克曼 譯者：張玄竺、廖月娟、鍾榕芳、黃瑜安）

編輯推薦

相關新聞

2023諾貝爾生醫獎得主／韋斯曼是超級貓奴收養許多貧血貓咪 定期幫牠們打紅血球生成素

他愛貓如癡，愛到讓其他人震驚。韋斯曼的女兒從當地收容所收養生病、被丟棄的貓，有些貓嚴重貧血，所以韋斯曼覺得…

2023諾貝爾生醫獎得主／「這是垃圾」考里科未經許可就把別人研究的細胞丟掉 同事大吃一驚

考里科在乎研究勝過任何事情，不是交朋友、玩弄權柄，也不是提升自尊心。簡報時，她經常是第一個指出同事研究錯誤或對不夠充分的論點…

遺產稅貸款繳…即便資產破6千萬日子還是苦？ 專家：現金流才是收入

有個朋友前兩年坐擁好幾間繼承來的房產，瞬間身價超過6千萬，但是目前還是過著苦哈哈的日子，這是為什麼呢？

曾是大老闆…卻染上賭癮戒不掉！最高負債一億多的運將嘆：少年得志大不幸

「我常聽其他運將司機說這行業如果每天跑12小時以上，而且一個月不要休超過兩天，那每月扣掉被抽成部分，還可以領15萬，不知道是真的還假的，真的是蠻高的。」

其實超缺錢！但計程車司機因「最美麗的風景」：一毛車資都不願意收

其實我超缺錢的，只是在認知上無法接受，老師辛苦帶著天使孩童去校外教學...

繼承遺產賣掉其房子…因少「這動作」！ 弟稅金60萬竟是哥哥的六倍

林爸爸前2年過世，因為媽媽早已不在，於是105年買的房子由林先生和哥哥共同繼承。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。