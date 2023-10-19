快訊

在地職人／國道紅斑馬為何都是BMW 警車蒐藏達人解密 盧貝松拍戲也找他

傻眼！網購iPhone 15 Pro Max取貨變iPhone 15 Pro？少做1動作險被坑4500元

活千年也難忘！目擊者描述以巴衝突醫院爆炸慘況 小孩身首異處、屍塊四散發臭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他愛上信用卡「分期付款」功能…卡債非壞事？ 遵守五點：預借現金根本沒什麼

如何出版／ 文‧30節約男子
信用卡示意圖。美聯社
信用卡示意圖。美聯社

擁有第一張信用卡後，我愛上了分期付款功能；其實一開始很畏懼信用卡，以前新聞時常出現卡奴這個名詞，多數都帶著負面印象。

直到辦了信用卡後，發現我可以透過這張卡，買進我現階段負擔不起的東西，向未來的自己預借現金好像也沒什麼，反正我如期還款就好了，我能先拿到想要的東西，又能夠每月只支付一些錢，對小資族的我來說太便利了。最重要的是我不必先忍受儲蓄那段難熬的過程，不知不覺就對信用卡上癮，開始亂買東西。

要戒掉花錢的癮是件困難的事，它已經成為習慣，過程一定會有一段陣痛期。月光族時期我一天不花錢，心裡就有種怪怪的感覺，當時要戒掉也覺得很難受，一時無法改變。

於是我透過記帳和斷捨離，慢慢地找出錢該花在哪不該花在哪，信用卡債是我第一個要解決的問題，當我購買東西時，我不再想信用卡能回饋多少點數，也不去想累積信用是多重要的事，眼前的目標只有一個，就是好好地存下錢，因此必須想盡辦法不再製造新的債務，先將卡債還完。

還卡債過程中 有五個方法降低物欲

1.發薪日前購物：許多人都是一領到薪水就立刻將錢拿去買想要的東西，試著將購物日期挪到領薪日前一天，如果還有剩餘錢就當作犒賞自己，如果沒有錢了就代表自己還沒有能力購買。

《30歲開始，理財不焦慮：從斷捨離開始的金錢整理》。圖／如何出版提供
《30歲開始，理財不焦慮：從斷捨離開始的金錢整理》。圖／如何出版提供

2.刪掉購物APP：這是最直覺的作法，購物平台時常會寄優惠通知訊息，不小心點開後可能就會落入他們的促銷陷阱，原本想說逛逛就好，最後還是下單了，因此直接刪除APP，會對抑制購物有幫助。

3.退掉引起欲望的帳號：現在網紅團購經濟普遍，追隨的人如果發了一個不錯的商品，可能就會想要跟團加一。退掉會引起購物欲的帳號，多追蹤理財、投資、節約主題的帳號。

4.告訴自己「你很窮」：這句話在我存錢過程中扮演了重要角色，雖然最好不要常把窮這個字掛在嘴邊，但當自己開始亂花錢時，就可以提醒自己，還沒有存到目標金額前都很窮，所以不能隨意花錢。

5.離開那個商品一段時間：只要被誰誰誰介紹燒到的商品，就會立馬想要將它買下，但在購買前要先離開那個商品一段時間，滑掉頁面或離開那間商店也好，先讓自己的理智恢復，通常衝動冷卻下來後也就沒事了。

反思筆記

●不急著立刻改變愛花錢的自己，藉由每次消費行為，思考物品對於生活的重要性。

(本文摘錄自《30歲開始，理財不焦慮：從斷捨離開始的金錢整理》，如何出版，未經同意禁止轉載。)

信用卡 儲蓄 薪水 小資族 卡債

延伸閱讀

繼承遺產賣掉其房子…因少「這動作」！ 弟稅金60萬竟是哥哥的六倍

AI股兩樣情！緯創跌破缸底、鴻海不動 PTT曝主因：還有得跌

0056、00878、00919月配10萬加薪表曝光！ 他整理三張存股計畫圖

超速00929將破千億規模！ 專家「5點熱門因素」：買進就成7.5％殖利率股市房東

相關新聞

他愛上信用卡「分期付款」功能…卡債非壞事？ 遵守五點：預借現金根本沒什麼

其實一開始很畏懼信用卡，以前新聞時常出現卡奴這個名詞，多數都帶著負面印象。直到辦了信用卡後，發現我可以透過這張卡，買進我現階段負擔不起的東西，向未來的自己預借現金好像也沒什麼，反正我如期還款就好了，我能先拿到想要的東西，又能夠每月只支付一些錢，對小資族的我來說太便利了。最重要的是我不必先忍受儲蓄那段難熬的過程，不知不覺就對信用卡上癮，開始亂買東西。

生前守房產就怕孩子不孝？ 律師強調「送出去也能要回來」：白紙黑字寫清楚

孩子不孝，撤銷贈與，成功關鍵在「這裡」

台積電美國建晶圓廠、張忠謀說全球化幾乎死亡 鄭崇華駁：是以不同形式存在

日前，台積電前往美國鳳凰城興建先進製程晶圓廠，創辦人張忠謀致詞時拋出「全球化幾乎死亡，…

2023諾貝爾生醫獎得主／韋斯曼是超級貓奴收養許多貧血貓咪 定期幫牠們打紅血球生成素

他愛貓如癡，愛到讓其他人震驚。韋斯曼的女兒從當地收容所收養生病、被丟棄的貓，有些貓嚴重貧血，所以韋斯曼覺得…

2023諾貝爾生醫獎得主／「這是垃圾」考里科未經許可就把別人研究的細胞丟掉 同事大吃一驚

考里科在乎研究勝過任何事情，不是交朋友、玩弄權柄，也不是提升自尊心。簡報時，她經常是第一個指出同事研究錯誤或對不夠充分的論點…

遺產稅貸款繳…即便資產破6千萬日子還是苦？ 專家：現金流才是收入

有個朋友前兩年坐擁好幾間繼承來的房產，瞬間身價超過6千萬，但是目前還是過著苦哈哈的日子，這是為什麼呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。