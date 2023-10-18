遺產稅貸款繳…即便資產破6千萬日子還是苦？ 專家：現金流才是收入

資產增值與現金流的關係

有個朋友前兩年坐擁好幾間繼承來的房產，瞬間身價超過6千萬，但是目前還是過著苦哈哈的日子，這是為什麼呢？

因為他在繼承房產的時候，因為繳不出遺產稅，所以決定先拿目前自住的房子跟銀行貸款繳稅，結果目前除了生活開銷外，又多了一筆房貸，還有其他幾間房子的管理費要繳，每個月支出近20萬，超過了他的每月家庭收入。

因為最近房市不好，賣房成交的時間拉長，又不想低價賣掉換現金，所以就暫時撐在那邊透支度日。由以上例子可以看到，不管你身上擁有多少資產，就算你的保險櫃藏有一千萬價值的黃金，只要你沒有把他拿去變成現金，你還是很可能會面臨錢不夠用的窘境。

現金流才是收入，否則只是暫時性的資產增值

最簡單的例子是房地產，假設你當時買進了一間自住的房子價值1千萬，10年後房價變成了2千萬，你的資產增加了一倍，但因為是自住，除非你把房子賣掉或是拿去貸款，否則你無法把這增加的1千萬資產拿出來花。

所以不管房價漲了多少，你的日子都不會比現在過得更好，假如你同樣有2千萬的資產，但是分別是各1千萬元價值的房子，你自己住一間，另一間出租收房租，這筆租金(現金)是你的收入，才能讓你的生活更好。

這邊想要強調一個觀念，只要不是能立即拿來消費的資產都無法改變你的生活，譬如黃金、房地產、骨董、藝術品，除非你將他變賣換成可以消費的現金。

投資股票也是，假設你投資的一檔股票上漲了，帳上價值從100萬變成了200萬，獲利100%，你的股市資產變成了200萬，但只有當你把股票賣掉變成了現金，你才是真正的賺到了100萬，否則只能視為資產增值。

資產的價值是隨時都在變化的，這100萬有可能只是紙上富貴，如果該檔股票該年度配發了10萬元現金股利，或是你賣掉部分股票獲得10萬元，這筆10萬元才是收入，你可以選擇將他花掉，或是再投入股市將它變成有機會增值的資產。

那麼到底是追求資產增值好，還是追求現金收入好呢？

對於在準備退休金的人來說，應該是要追求資產的增值，而退休的人需要追求現金收入，當你的資產增值到可以產生足夠過想要的退休生活的現金收入時，那個時候才是退休時機的到來，或是你的資產賣掉變現後足夠支付未來的退休需求。

舉例來說，對於透過投資房地產收租金的人，房地產市值是他的資產，租金收入是他的現金流，如果他希望退休後每個月可以有8萬元可以使用，那麼他能夠退休的時間就是每個月租金收入可以超過8萬元，跟他的房地產市值價值多少並沒有關係，除非他的計畫是賣掉房地產換取現金，用這筆現金支付每個月8萬元的生活費用。

對於股市投資者來說，如果投資時間同樣是20年，領到的股利再投入市場，你投資的是年化報酬率有8%的股票市場，那麼你的資產累積速度就會比只投資高股息個股或債券(預期4%-5%)的速度更快。

對於累積資產的時間有長達20年以上者，投資風險較高的股票市場會是比較好的選擇，因為你要重視的應該是資產的累積，但到了屆退休年齡，你就需要將較多比例的資產轉換成比較能產生現金流的債券或是相關ETF，這時候資產能否增值已經不是主要重點，重要的是能不能每年產生足夠的現金來支付你的生活需求。

若過早追求現金收入，沒有繼續投入可以增值的資產，那麼對於追求退休資產的累積，速度會變很慢，會拉長所需的投資時間。

◎本文已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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