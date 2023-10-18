其實超缺錢！但計程車司機因「最美麗的風景」：一毛車資都不願意收

今日下午在彰化高鐵排班，運氣不佳的我又卡頭班了，依照過往經驗，要再等四十分，下一班高鐵進站才有辦法出車。

正準備利用時間去上廁所時，一位女性朝著我走來，詢問計程車相關事宜。我相當興奮，以為有生意上門，不用卡在頭班曬太陽行光合作用。

「請問到XX轉運站要多少錢？」小姐問。

「我們都照表計費，到那邊車資大概350元。」我回答。

「好，謝謝。」小姐有些悵然若失的離開，而我則走進高鐵小解。

方便完後走回排班區，發現剛剛的小姐已在計程車旁等我，身邊還多出了幾位大人跟幾位小朋友。

我注意到小朋友穿著學校制服，有的坐著輪椅，有的戴著鏡片很厚很厚的眼鏡。我想，應該是天使孩童吧！

小姐說要坐車，但我算了算乘客人數，總共有六位，我的車頂多只能服務四位乘客，所以建議他們搭兩台車。

「我們搭兩台，但可不可以算便宜一點？」乘客討論完後得到的結論。

我望向排在第二台的司機，詢問了他的意願，他說他沒問題，於是我們一台350元的車資，只收300元。

路途中，我出於好奇，主動跟乘客聊天。原來這群小朋友是某國小的特教班學生，今天是他們校外教學的活動，去故宮南院遊玩。除了參觀故宮南院外，也藉機讓小朋友體驗搭乘不同的交通運輸工具，高鐵、接駁公車等...

「因為剛剛在高鐵站，忙著照顧小朋友上廁所、買東西，一不小心就錯過了接駁公車，所以才來搭計程車。」小姐無奈表示。

「計程車也算是一種交通工具的體驗呀！小朋友有坐過計程車嗎？」

我嘗試與小朋友互動，有小朋友點頭；有小朋友不理我；有小朋友很專心的研究車門旁的按鈕。

「不過，你們活動經費沒有補助計程車嗎？」 我詢問乘客，因為我的理解是，這樣的活動，應該會有政府編列預算補助，為何乘客會對幾十元的車資錙銖必較呢？

小姐表示經費只有補助大眾運輸，如高鐵、台鐵、公車等，計程車是沒有補助的，所以這趟計程車錢，我們老師還需要自掏腰包。

聽完後我沈默不語，不知何故惆悵感油然而生。隨即決定不要「便宜」車資給乘客了。

「老師，這趟任務我就不收你車資了，你們照顧天使孩童很辛苦，請繼續加油！」

「真的嗎？不行啦！這樣我會很不好意思。」小姐回。

「不用不好意思，我不缺錢。」我在騙人了。

其實我超缺錢的，只是在認知上無法接受，老師辛苦帶著天使孩童去校外教學，結果還要自己倒貼，所以我決定不收錢。

有些乘客，十元車資我都不想要降；有些乘客，一毛車資我都不願意收。而今天分享的乘客，剛好屬於後者。

到目的地後，乘客還想從包包拿出錢，說要補貼我一些油錢，我斷然拒絕。

「不用給我，我真的不缺錢。老師你帶孩子辛苦了，要繼續加油唷！」語畢後，我開車揚長而去。

人生就是這樣，只要時間還繼續往前推進，走錯、後悔、失去、錯過，就會不斷產生。慶幸的是，每走一段彎路，必然會出現一條全新的路。 這條路也許是斷壁殘垣、一片荒蕪，又或許是萬紅千紫、百花齊放。不管走向哪條路，只要心態正確，都將會是最美麗的風景。 這趟任務雖然沒賺到錢，但乘客是我今日遇過最美麗的風景。由衷希望，我也可以成為師生校外教學活動中，最美麗的風景。

◎本文內容已獲 王國春-我只是個計程車司機 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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