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繼承遺產賣掉其房子…因少「這動作」！ 弟稅金60萬竟是哥哥的六倍

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繼承遺產賣掉其房子…因少「這動作」！ 弟稅金60萬竟是哥哥的六倍

聯合新聞網／ 廖嘉紅
新台幣示意圖。聯合新聞網資料照
新台幣示意圖。聯合新聞網資料照

林爸爸前2年過世，因為媽媽早已不在，於是105年買的房子由林先生和哥哥共同繼承。

今年因為哥哥結婚生小孩想要換屋，2人商量後，把繼承的房屋出售後平分。

因為爸爸的房屋是105年1月1日後購買的，適用房地合一稅，申報時才發現事情大條了...

因為少一個關鍵因素，導致林先生的稅金是哥哥的6倍。你一定很好奇，到底是哪個關鍵因素呢？

房地合一稅的自用優惠，須「同時」符合3條件：

1.售屋個人或配偶、未成年子女辦竣戶籍登記、持有並居住於該房屋連續滿６年。

2.交易前6年內，無出租、供營業或執行業務使用。

3.個人與其配偶及未成年子女於交易前6年內未曾適用本款規定。

因為哥哥一直和爸爸住在一起，所以戶籍設在出售的繼承屋，而林先生因在外地工作、結婚後戶籍移到外地，所以哥哥符合「房地合一稅的自用優惠」，而他無法適用。

能否適用「房地合一稅的自用優惠」稅率差多少？

房地合一稅自2016年上路，針對房市短期交易課以重稅。

個人房地2.0規定：持有房地期間在1年以內者，稅率為45％；持有房地期間超過2年未逾5年者，稅率為35％；持有期間超過5年未逾10年者，稅率為20％；持有期間超過10年，稅率為15％。持有期間越短，出售時稅率越高。

如果符合「房地合一稅的自用優惠」，交易獲利可以扣除400萬的免稅額，超過部分再以稅率10％計。你發現了嗎？當符合自住優惠，房地合一稅可以大幅降低。

一起來算算看，為何兄弟兩個人的稅金相差6倍？

自用住宅400萬的免稅額是一個權狀共有的額度，因為是2個人共有，所以免稅額除以2，哥哥的免稅額為200萬，林先生卻因為戶籍條件不符，沒有免稅額。

這間房子出售獲利600萬元，林先生和哥哥各300萬。哥哥符合自用可減200萬元免稅額，獲利300萬扣掉免稅額200萬，獲利100萬元再以10％稅率計算，稅額為10萬元。

林先生無法適用自用住宅優惠，從爸爸取得共持有滿3年後出售，獲利300萬元稅率20％，稅額為60萬元，是自用稅額的6倍。

設戶籍滿6年，沒設戶籍，只差一個動作，房地合一稅多6倍！

房地合一重購退稅

你以為慘劇只到這裡嗎？並沒有。哥哥換屋之後，可以重購退稅，林先生也不適用。

房地合一稅對短期交易課以重稅，但對自住客卻是大開「重購退稅」的友善大門，只要是自住換屋，舉凡符合自住條件，還可按比例或全部退稅，稅金全免！

時間無法回頭，賣屋、換屋的規劃要從登記那一刻開始！

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◎本文內容已獲 R姐財富方舟-廖嘉紅 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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