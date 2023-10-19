台積電美國建晶圓廠、張忠謀說全球化幾乎死亡 鄭崇華駁：是以不同形式存在

日前，台積電前往美國鳳凰城興建先進製程晶圓廠，創辦人張忠謀致詞時拋出「全球化幾乎死亡，自由貿易也幾乎消失」的論點，引發廣泛討論。

同樣身為企業大老，曾帶領台達電征戰數國並在美國設廠深耕的鄭崇華，如何看待產業可能面臨的衝擊？

鄭崇華分析，儘管目前全球地緣政治當道，但全球化沒有消失，而是以不同形式存在。

本文出自《20位國際大師遠見連線 透視全球變局》 企業端的首要工作，還是要健全自身的管理能力，才能快速應對各種黑天鵝。「所幸台達電很早就以全球化的觀點進行布局，貼近市場、分散製造基地，降低地緣政治的風險。」

但如果民眾及企業主對和平存有高度疑慮，因應地緣政治分散風險而做的製造基地轉移，將在時間、人力及供應鏈複製等層面，造成額外的資源投入。

配合這些限制，反而徒增企業營運成本，失去全球分工原本具備各有所長、各取所需的經濟原則。

(原載於二○二三年二月《遠見》第四四○期)

「人類改變大自然絕不是成就，而是浩劫。」在興辦企業時，很早就注意要避免製造環境汙染，並長期關注地球環境變遷與天然資源短缺問題，成為最早推動節能、重視環保的「綠色」企業。「環保、節能、愛地球」，是公司成立時即立下的經營使命。 ─鄭崇華，《利他的力量》，天下文化出版，頁三○八

（本文出自《20位國際大師遠見連線 透視全球變局》作者：王力行）

商品推薦