對反中氛圍感到憂心 台達電鄭崇華：拋棄政治紛爭，才有機會實踐地球永續

文／劉宗翰

台達電ESG模範生

當今國際間籠罩在反俄、抗中的氛圍，許多國家也漸漸走向孤立主義。偏偏推動永續，需要各國鼎力合作才能達成，身為環保先行者的台達電創辦人鄭崇華，如何解析箇中矛盾、衝突與困境？

近年來，「永續」議題躍居全球新顯學，世人開始重視淨零減碳，企業也將CSR、ESG視為經營大策略。疫情、戰爭伴隨的紛擾，讓世界萌生共存、共榮的渴望。但如果世界各國自掃門前雪、拒絕交流，很難進一步倡議永續、共存，也將喪失實踐ESG的機會。

成立超過五十年的台達電，常年將「環保、永續」深植於企業文化，是台灣ESG的模範生。有著「台灣環保教父」美譽的台達電創辦人鄭崇華，如何看待保守、孤立主義暢行的當今國際社會？又該如何推動永續工程？

拋棄政治紛爭，才有永續

「氣候變遷是全人類的事，沒有人能置身事外，拋棄政治紛爭，共同為地球努力，才有機會實踐永續！」鄭崇華對當今世界充斥反中、對立的氛圍感到憂心，過去發言鮮少觸碰政治敏感神經的他，首度對和平與永續的關聯，提出見解。細數「聯合國永續發展指標」（SDGs）十七個指標，第十六項為「促進和平多元的社會，確保司法平等，建立具公信力且廣納民意的體系」，可見永續與和平密不可分。

本文出自《20位國際大師遠見連線 透視全球變局》 由於成長過程歷經烽火歲月，讓鄭崇華深刻體認到戰爭的破壞力，與對國家發展、庶民百姓的重大影響。他畢生最反對戰爭，尤其無法接受「中國人打中國人」，心繫兩岸和平的他，更將此心願嵌入長子鄭平的名字裡。

對於兩岸長期的紛擾，熱中研究中國近代史的鄭崇華研判，雙方的敵意，可能在於對歷史不熟悉的誤解，若能努力追求更多真相，或許就能放下仇恨，多些體諒與包容。

很多人可能認為，中國大陸致力發展經濟，忽視環保與永續，但他的觀察，大陸在全球低碳綠色轉型的浪潮上，已跟上腳步，並爭取二○三○年前二氧化碳排放達到峰值、二○六○年前實現碳中和（雙碳目標），能將這樣的理念融入國家政策中，是很不容易的。

而大陸相關部門也積極推動能源轉型，促進能源消費、供給、技術、體制等改革，凡此種種，都與台達電長久推動的永續工程不謀而合。

因此，鄭崇華提醒，所有人都應摒棄成見、加強合作，攜手為地球努力。兩岸企業家也可透過環境教育建立氣候意識，促進雙贏。

(原載於二○二三年二月《遠見》第四四○期)

「人類改變大自然絕不是成就，而是浩劫。」在興辦企業時，很早就注意要避免製造環境汙染，並長期關注地球環境變遷與天然資源短缺問題，成為最早推動節能、重視環保的「綠色」企業。「環保、節能、愛地球」，是公司成立時即立下的經營使命。 ─鄭崇華，《利他的力量》，天下文化出版，頁三○八

（本文出自《20位國際大師遠見連線 透視全球變局》作者：王力行）

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