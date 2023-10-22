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2023諾貝爾生醫獎得主／從來沒有人被系所開除後還留在學校 考里科忍氣吞聲接受「屈辱職位」

聯合新聞網／ 天下文化
卡塔林．考里科（Katalin Karikó）。 新華社
卡塔林．考里科（Katalin Karikó）。 新華社

一九九五年，考里科的命運急轉直下。她發現自己長了腫塊，醫生懷疑很可能是癌症。她去看醫生和準備手術時，丈夫因為處理簽證問題在匈牙利受困好幾個月。就在那時，斯溫再度要考里科到她的辦公室去。這次斯溫發出最後通牒：離開賓大或同意降級。

考里科很詫異。是的，她申請的計畫沒有通過，得仰賴系上別的職員付她薪水。而且，她在實驗室待得實在有點痛苦。但她很確定，她的mRNA實驗有所進展了，而且會帶來一些重大改變。

當時，考里科已經四十幾歲了，幾乎沒有其他工作選擇。她女兒蘇珊是頂尖的高中排球員，她想上賓州大學。如果考里科離開學校，蘇珊就沒辦法享有賓州大學提供給教職員子女的學費優惠，家裡也負擔不起賓州大學的學費。於是她忍氣吞聲，接受薪水較低的職位：資深研究調查員。

本文出自《疫苗商戰》
本文出自《疫苗商戰》
對賓州大學來說，這是一個全新的職位，但這不是什麼值得慶祝的事情。這個職位之所以很新，是因為賓州大學從來沒有人被系所開除後還繼續留在學校。

考里科努力保持樂觀，提醒自己別在意這些屈辱。就某些方面而言，降級反而讓她感覺如釋重負。

「就像《鬥陣俱樂部》（Fight Club）這部電影說的：失去一切時，你就無所畏懼了。」她說。

她不斷修正實驗，希望可以成功。那時，以前支持她的巴納森已經離開學校，所以她轉到醫學院的神經外科系，找到願意支持她的神經外科住院醫生戴維．藍格。考里科對於自己還有一個「冷板凳的位置」、又有實驗室可以讓她繼續研究mRNA而心懷感激。

她心想：只要我還可以做實驗，就還有機會幫助別人。

（本文出自《疫苗商戰》作者：古格里‧祖克曼 譯者：張玄竺、廖月娟、鍾榕芳、黃瑜安）

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