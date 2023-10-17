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買二手車比搭車便宜？他每月車資5000元 網建議買車應注意2點

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示自己每個月回鄉需求大，考慮到車錢因素，好奇若買一台便宜二手車會不會比坐車省錢。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage
網友表示自己每個月回鄉需求大，考慮到車錢因素，好奇若買一台便宜二手車會不會比坐車省錢。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage

民眾返鄉回家，若是離鄉遠又是長途旅程，為追求舒適品質多會選擇大眾運輸工具。不過日前一名網友發文表示，由於每個月回鄉需求大，考慮到車錢因素，他好奇如果買一台便宜二手車會不會比坐車還方便、省錢，對此，網友建議，若要買車應先考慮平時用車率，並將買車後的保養費、維修費、租車位等隱形成本考量在內。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文，他分享因為每個月都須回鄉2至3次，搭大眾運輸回去每個月的車錢就要4000元至5000元，因此他向網友發問，究竟是貸款買台便宜二手車比較省錢，還是要繼續維持坐車比較省。

對此，有網友認為若要買車應先考慮用車率，「除了回鄉下會用到車，平時用車機率多嗎？」、「一年有跑15000公里左右的話再考慮買車吧，多一個負資產沒比較好」、「用車率不高結案」、「除了回鄉下以外用車機率高就可以考慮買車，用車機率不高買來放著反而多餘，且更容易壞東壞西」、「看你的使用性跟經濟條件，如果單純回鄉下可以租車坐車就好了」。

此外，也有網友表示應將保養費、租車位等隱形成本考量在內，「車子要保養要郵資也要維修，每年還要繳稅金，你算一下哪個划算？」、「二手車容易讓你修到不要不要的，沒幾年就超越購車的錢」、「一個月5千的交通費，買二手車不會比較省，增加被拗當司機、車禍、維修、違規等等一大堆麻煩加風險，評估一下收入，真有需要買新車別買二手車」。

而有網友建議坐車更為舒適，「我建議坐車，還可以睡覺！你長期開車會很累，現在大眾運輸那麼方便，高鐵、火車、客運幾乎每個時段都有」、「建議坐車就好」、「看你回鄉下應該是長途，還是坐車舒服，真的不建議買車，就是一筆開銷很多要花」、「坐車比較舒服，自己開車很累。而且不一定便宜」、「坐車就好，大眾運輸交通工具不用自己花錢修理跟保養」。

省錢 買車 高鐵 大眾運輸

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