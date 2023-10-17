張忠謀演說震撼全場！「九個條件，打造世界級企業」 證明了晶片能比核彈更有威力

主講／張忠謀

整理／遠見編輯部

二○○七年十一月二十四日，來自兩岸四地的華人菁英齊聚上海浦東香格里拉飯店，參加第五屆遠見高峰會。時任台積電董事長的張忠謀獲頒「終身成就獎」，他在會中以「打造世界級企業」為題發表演說，震撼全場！

十五年過去，如今台積電不僅壯大成為台灣的「護國神山」，更是國際社會不可或缺的要角，在美中科技冷戰的當下，證明了「晶片能比核彈更有威力」。以下為張忠謀二○○七年在峰會的精采演說內容：

要成為世界級企業必須要達成九個條件。

首先，企業價值觀一定要符合世界主流的價值觀。身為一個世界級企業，必須符合以下七個主流價值觀：⑴說真話，不說謊話。⑵不輕易承諾，一旦承諾要赴湯蹈火履行。⑶遵守法律。⑷不貪汙、不賄賂。⑸擔負起社會責任。⑹不靠政商關係。⑺良好公司治理。

如果從這些標準來看，世界級公司第一個條件就是建立企業價值觀，如果只看這幾個條件，我相信很多世界大型公司就已經被淘汰了。

本文出自《20位國際大師遠見連線 透視全球變局》 世界級的公司，應該是一個受人尊敬的公司。印度Infosys董事長墨希（N.R. Narayana Murthy）是我的朋友，他就有一個口號：「寧願做一個受人尊敬的企業，要做受人尊敬的企業，要先做一個很賺錢的企業。」

而Google創辦人的座右銘是「不要做壞事」，這都是一種企業價值觀。

世界級創新，在於商業模式

第二，世界級公司，應該是一個持續創新的公司。很多人都把企業的創新當成產品的創新、技術的創新，總是跟科技創新結合在一起。

可是創新的意義比產品或技術的創新還要廣，是可以在每一個領域都發生的。台積電最大的創新是商業模式的創新，並不是產品或生產技術的創新。

幾十年前，你翻開大多數公司的年報，大家總是在談產品、財務、服務與品質等；但是現在不一樣了，這十年、二十年來，看年報，往往第一個講的是商業模式。商業模式的意思是什麼？商業模式的重點是你跟一個公司、跟它的客戶、跟供應商的關係，與競爭優勢、劣勢的關係。

在台積電成立之前，每家半導體公司都有一群客戶、一群供應商，當然是和別的半導體公司互相競爭。

台積電的創新，就是把客戶統統都概括進去，傳統半導體公司的客戶不再是台積電的競爭者，台積電的客戶就是半導體公司。台積電不跟傳統認為的客戶競爭，這就是商業模式的創新。

麥可．波特（Michael E. Porter）跟我結識以後，對台積電有更深的了解，就把台積電寫成一個管理案例分析，就在第一次開課的時候也請我去幫他教課，他講了一句話我現在還一直常常引用，「台積電是一家公司，不但創造了自己、自己的領域、自己的產業（就是所有晶圓代工產業）；不但創造了自己的企業，還創造了客戶的產業（客戶就是無晶圓工廠的半導體業）。」

台積電在一九八五年創造了商業模式創新。到一九九○年代有了網路的創新，商業模式的創新更是層出不窮。像Google、雅虎、百度、阿里巴巴，都是新的創新，往往比產品、技術創新更為前瞻。

世界級成長，不能停滯腳步

第三，世界級公司必須是成長的公司。一家公司假如不成長了，即使以前有過世界級公司的地位，也就會失去其「世界級」地位。

奇異前執行長傑克．威爾許（Jack Welch）帶領企業平均每年一五％成長速度，他接任時奇異已經是很大的公司，但在他卸任前的二十年當中，仍能以平均每年一五％的速度成長，這是了不起的紀錄。

以大公司而言，像台積電，現在我們每年盈餘約四十億美元，如果要以一五％的速度成長，也是非常難的。但我們還是必須成長。

第四，世界級公司應該是在它所在行業當中是領導級的公司，即使不是第一名，也應該是第二名、第三名。

第五，世界級的公司必須要提供相當的股東報酬。相當報酬是什麼？至少是在一○％到一五％，可能還要更高。

世界級發展，基於尊重學習

第六，世界級公司必須尊重智慧財產權。當然自己可以創造很多智慧財產權，可是也必須尊重別人的智慧財產權。

第七，世界級公司應該是一個學習型的公司。員工必須在一個學習的環境裡。另一層意義，企業與員工總是在進步，從學習裡面得到了進步。

第八，世界級公司是一個全球發展的公司。可以從幾點來看：⑴市場是全球的。⑵資金是來自全球的。⑶人才是來自全球的。因為它要全球發展，所以制度也要與先進國家的制度接軌，無論是會計制度也好、薪酬制度也好。

第九，世界級公司應該是一個有世界性影響力的公司，而不只是一個地區的影響力。

很多人會問我，台積電是不是我眼光中的世界級公司？我很坦誠地回答：「我們還在努力中，我們有進步，但我們還在努力中。」 (原載於二○○八年一月《遠見》第二五九期)

台灣具有成為科技島的基本體制：民主和自由經濟。民族文化也具備塑造科技島出現的條件。但在現在體制及傳統文化下，還需要許多改革、進步。這些改革儘管是最難的一步，卻是台灣能否在二十一世紀成為先進國家的必要之途。 ─張忠謀，《張忠謀自傳（上冊）》，天下文化出版，頁一八九

（本文出自《20位國際大師遠見連線 透視全球變局》作者：王力行）

商品推薦