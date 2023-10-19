2023諾貝爾生醫獎得主／「這是垃圾」考里科未經許可就把別人研究的細胞丟掉 同事大吃一驚

指出同事研究錯誤

考里科在乎研究勝過任何事情，不是交朋友、玩弄權柄，也不是提升自尊心。簡報時，她經常是第一個指出同事研究錯誤或對不夠充分的論點提出批評的人。她並不是難搞或是要羞辱別人，只是覺得有必要指出錯誤。反正她不可能拿到終身職位，所以她不擔心同事會怎麼想。

但即使她很努力控制自己，也不一定做得到。考里科記得有一次，在聽一位熱愛腺病毒載體的學者公開演講時，她提出很多很難的問題，以至於賓州大學心血管內科主任朱蒂．斯溫（Judy Swain）制止她，說她在製造混亂。還有一次，她看到兩名同事研究數週的細胞已經降解且無法再生長，在未經許可的情況下就把那些細胞丟掉，讓同事大吃一驚。

「這是垃圾。」考里科跟他們說。

考里科讓人不開心

「她非常聰明，但她去挑戰別人會讓人不開心，尤其是那些沒有安全感的人。考里科很麻煩，因為她才不在乎別人喜不喜歡她。」一九九○年代初，賓州大學神經外科住院醫生戴維．蘭格（David Langer）是少數支持考里科的人。

一天， 考里科被找去向部門主任斯溫報告。

「大家都對妳很不滿，」斯溫告訴考里科，說她「不合群」。

身高一八○公分的考里科比斯溫高很多，她站起來質問老闆。

「每個人是指誰？ 他們不滿什麼？ 現在就打電話給他們……如果我有不對的地方，我也想知道。」

本文出自《疫苗商戰》 斯溫沒有打電話。

那時候，考里科的薪水大約每年四萬美元，即便保險、通勤費和其他費用愈來愈多，也幾乎沒有調過薪。教授們對考里科多年來總是開舊車到學校很不以為然，這些車都是她先生撿回來修理的。

經費申請很難

在實驗室度過漫長的一天過後，她會回家寫計畫申請，希望以mRNA開發囊腫性纖維化（cystic fibrosis）、中風和其他疾病的治療方法。她的英語還不夠好，所以得比其他人花更多時間寫提案。

她很少申請到經費，政府和其他單位通常對使用mRNA的想法嗤之以鼻。沒有充分數據，尤其是能夠在細胞和動物體內生成治療性蛋白質的證據，很難申請到計畫補助。

沒有自己的資金，考里科的薪水就得仰賴其他人申請到的經費，通常是來自心臟病專家埃利特．巴納森（Elliot Barnathan）的經費，因為他是系上少數讚賞考里科的研究和決心的人。

考里科和巴納森很快就有令人刮目相看的進展。他們把mRNA插入培養皿的細胞裡，讓細胞製造一種叫做「尿激酶受體」（urokinase receptor）的蛋白質。對考里科來說，這種感覺很像在授予權力。

「像上帝一樣。」她說。

（本文出自《疫苗商戰》作者：古格里‧祖克曼 譯者：張玄竺、廖月娟、鍾榕芳、黃瑜安）

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