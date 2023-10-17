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2023諾貝爾生醫獎得主／沒有資格取得終身教職 考里科在常春藤盟校裡是次等公民

聯合新聞網／ 天下文化
匈牙利裔美籍生化學家卡里科研究之路堅持四十多年，終於登上顛峰。（美聯社） 美聯社
匈牙利裔美籍生化學家卡里科研究之路堅持四十多年，終於登上顛峰。（美聯社） 美聯社

她很快便意識到，自己在常春藤盟校裡是次等公民。她的工作是做研究和教授研究所的課，但與多數教職員工不一樣的是，她沒有資格取得終身教職。心臟病學系裡都是醫生，他們治療病患、做研究，並帶著計畫補助金進來。

像考里科這樣的博士是要協助這些醫生研究員。研究助理教授通常是外國研究人員，有些教職員工說他們是「外星人」，願意領微薄薪資，只為了在世界一流的大學實驗室工作，以及賓州大學說會協助申請綠卡的承諾。

次等公民的地位讓考里科過得很不容易。有一次，她因為沒有爬五層樓去不同實驗室，而是用了實驗室裡資深研究員的去離子水而被罵。申請計畫補助時，有時審定委員會因為她的職銜提出質疑。

本文出自《疫苗商戰》
本文出自《疫苗商戰》
新同事進來，考里科會問要不要一起研究，她在mRNA的專業可能對他們有幫助。不過，新同事發現考里科不是同級別的臨床醫生之後，總會找理由推拖。

「大家會覺得『她到底怎麼回事？』，她不是正規職員一定是因為有什麼問題。」考里科說。

她沒有糾結於自己的地位，有機會可以做mRNA研究就很開心了。在部門裡，她對人友好、活力充沛，熱情地帶匈牙利料理到辦公室與同事分享。

但考里科也對於被冒犯很敏感。有一次，她在系所辦的聖誕晚會中與同事聊天時，一位教授提到考里科正在「替他」做一個計畫。她臉色鐵青。

「你覺得我在替你做事？」她問他，周圍的研究員感覺有點尷尬。「我來這裡是為了促進科學發展，絕對不是替你做事，也不會替你做事！」

（本文出自《疫苗商戰》作者：古格里‧祖克曼 譯者：張玄竺、廖月娟、鍾榕芳、黃瑜安）

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