「100萬能幹嘛？」她嘆養不了車買不起房 網分析：起始錢滾錢
存到人生的第一桶金想做什麼？有網友在Dcrad上以「存到 100 萬到底能幹嘛？」為題發文，她認為100萬看似很難達成，但達到後才會發現這筆錢比想像中小，令她不解直言「存這些錢到底能幹嘛？」
原PO表示，辦一場婚禮就可以把100萬花光，就算自己不辦婚禮，只和另一半度蜜月，也能花到50萬元，更不用提生小孩一事。她指出，即便可以買車，但養車仍是一大筆費用，如果要買房，大概也只能付中南部房屋的頭期款，或在買預售屋的期間，希望自己能升職加薪，不然只憑100萬根本不夠支出。
原PO說明，若她利用100萬做投資，可能在存到目標金額後，年紀早已變大外，房價也更高。被無力感包圍的她透露，雖然100萬看似是很難達成的目標，但真的達到後，卻又發現這筆錢比想像中小，頂多能讓她不再需要注意便當價格，無奈詢問「存這些錢到底能幹嘛？」
貼文一出，引起許多網友討論，「存到200萬的時候，也會發現好像不能幹嘛」、「存個100至200萬，真的買不到什麼滿意的房子。而且真要買房的話，還要同時去貸款才買得起，貸完款，之後就更難存錢了」、「在中南部要當房子的頭期款也很難吧…頭期100萬只能買總價500萬內的房子，這幾年的房價500萬已經買不到什麼了，台中房價更不用說了」。
也有網友建議原PO續繼儲蓄理財，或提升自己的能力，「100萬就是一個開始吧，能做一些基礎的配置，也代表妳可以稍微從打工人的身份抽出，甚至思考一下進修或興趣事業」、「一部分做緊急預備金，其餘部分做理財，至於要用什麼商品或理財法自己要去評估」、「認真說，研究一下如何錢滾錢，先不要想著花掉」、「存到100萬的意義是累積資產的第一個里程碑，是讓妳有資產開始錢滾錢，提高資產增加速度的開始」。
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