預售屋「停車位」要比較好的配置能怎做？ 專家：通常會保留給晚購入的顧客

一般來說，建商/代銷為了去化考量，普遍會把B1或B2車位優先配給「大坪數」或「高樓層」的戶別。而「小坪數」跟「低樓層」的客層本來就有預算考量，車位樓層通常會被配置得比較下層，這很合理。

但，這也不是每次都如此。車位的配置某個程度也跟「當下的銷售情況」有關聯。

例如：建商/代銷有計劃性地分階段漲價。故第一波進場的客戶，雖然房價買在調漲前，但車位可能被配到比較邊邊角落。建商/代銷想保留較好的車位，給較晚才購入的顧客，以平衡顧客的心理感受。

又例如：社區總共開挖到B6，B1車位賣300萬/個，B6車位賣160萬/個（每差一個樓層差20~30萬）。當車位樓層價差過大時，顧客不見得會想搶購買B1或B2車位。

對於建商/代銷來說很簡單，除了原本設定的利潤外，他們只要確保「案子最後能順利clean」，那麼不管車位如何配置，剩下就只是說法的問題了。

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