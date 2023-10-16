「軟體應用全部重寫…」李開復預測三大AI商機 通用模型創造全新商業模式

文／羅之盈

內容、介面、平台，商機爆發

李開復同時預測三大AI商機，軟體應用全部重寫、使用者介面的轉變、商業模式的進化。

「我覺得現階段已有的應用、各個領域的每個應用，全部都可以重寫一遍，例如：搜尋引擎、PowerPoint、Photoshop、電商與廣告等。」李開復表示，只要在重寫的過程中把AI 2.0 放進去，它就有一個聰明的核心引擎，各種應用會地開花，讓以前做不出的應用得以實現。

例如：醞釀超過一年的元宇宙，將得到極大挹注。「AI 2.0 ＋元宇宙／遊戲」將大幅降低虛擬世界內容的生成成本，AI可以成為實時（real time）聊天伴侶，增加互動樂趣和娛樂性，提高遊戲時間、激勵用戶參與，AI生成內容將成為元宇宙的中流砥柱。

又如大眾文化的「AI 2.0 ＋影視娛樂」，AI可以根據閱聽大眾的喜愛與偏好，訂製影音內容，更容易吸引大眾眼球，獲得更好的收視率與口碑，將形成下一世代的娛樂主流，AI輔助創作會逐步形成全新的創意產業生態價值鏈。

再擴及垂直深度領域的「AI 2.0 ＋醫療」，AI能快速精準分析患者整體健康狀況，吸納所有歷史數據、生物特徵和個人模型預測，成為醫生的得力助手，更可以「有的放矢」地研發AI藥物，提供個性化醫療方案。

第二項商機，是有了別開生面的使用者「體驗」，不管是對話式服務，還是單一結果的便利性，都將應用服務的「使用者介面」解構重生。

例如以前繪畫製圖需要會使用Photoshop，但以後只要懂得用文字描述就可以了，取代了重複性的初階勞動，新體驗帶來價值，也創造了新的市場機會。

第三項商機，則是透過通用型AI模型，形成全新平台，就能創造全新商業模式。

李開復淺然一笑，「如果AI 2.0 只是承接Google 創造的廣告模式，想法就太狹窄了。」

當AI能精準對應任何人類的問題時，商業模式有非常大的想像空間，可以用戶付費、可以按照圖片付費、可以按照接入模型的範圍付費。

而且，這些百花齊放、重新發明的每個App，體驗不一樣，用戶群不一樣，產生的價值不一樣，然後更快、更有效率，而且帶動最重要的商業模式變革，代表產業有了爆發的機會。

如此精采的產業機會，還有哪些需要跨過的門檻？

三大發展瓶頸，亟待克服

李開復解構AI 2.0 先天困境。一是如此巨大的運算模型，需要極大的運算能量；二是解決「胡說八道」的問題；三是移轉到其他領域的模式，能否建立完成？

過去十年，雲端運算每年所需要的新增運算能量，在半導體的進展下，得以滿足，但AI進入更高速發展的階段，晶片設計與製造的突破是不是能跟上？使用成本是不是仍然這麼貴？這都是AI 2.0 的基礎難題。

本文出自《20位國際大師遠見連線 透視全球變局》 其次是「正經八百地胡說八道」的情況，能不能有更新的技術搭配調整？因為現階段使用在「無關緊要」的領域，AI 2.0 表現很好，例如寫作助手、圖像創作，但如果在不容出錯、需要明確答案的議題上，AI 2.0 還不如搜尋引擎給予的多種搜尋結果。

第三則是轉移模式，AI 2.0 最迷人的平台經濟，需要能在流暢的多元領域上轉移，才能透過大規模應用，與其帶來的商機，才能分攤巨大運算成本，這也是重要的關鍵環節。

李開復特別分享他一九八三年提交卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）博士申請的信函，信中提到：「AI是對人類學習歷程的闡釋、對人類思惟過程的量化、對人類行為的澄清，以及對人類智能的理解。AI是人類認識並理解自己的最後一哩路。」

四十年後，人類終於走到了起點。未來還將千變萬化！

(原載於二○二三年四月《遠見》第四四二期)

如同大多數科學技術本身並沒有善惡之分一樣，AI技術在本質上是中立的。如果人類能夠恰當地引導AI的發展並利用AI，最終，AI將為社會帶來更多積極的正面影響，而非負面影響。我深深相信，AI將在極大程度上推動人類社會的發展，透過很多實際應用場景，為人類帶來巨大的驚喜。 ─李開復，《AI 2041》，天下文化出版，頁一六。

（本文出自《20位國際大師遠見連線 透視全球變局》作者：王力行）

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