AI殺進職場！李開復：二十類工作者需要提前做好規畫「金飯碗」甭怕

文 /羅之盈

ChatGPT 掀起全球AI人工智慧大海嘯，這個新動態，看在華人世界AI第一把交椅、創新工場董事長兼執行長李開復的眼中，如何解讀？

李開復深耕AI多年，大學就開始研究人工智慧。二○一七年至今，陸續出版了《人工智慧來了》《AI新世界》《AI 2041》《李開復的AI基礎課》（有聲書）等多本重量級著作，密切關注AI技術與產業的發展。

ChatGPT 發表至今，李開復一直高度關注其發展，並且陸續在臉書、產學論壇上，發表精闢見解，觀察到趨勢銳不可擋。

本文出自《20位國際大師遠見連線 透視全球變局》 李開復甚至在三月二十日公開宣告籌組Project AI 2.0 新創公司，致力打造AI 2.0 全新平台和AI-first 生產力應用，這將是創新工場「塔尖孵化」系列的第七家公司，不僅尋找投資機會，也將積極建造AI生態圈。

AI下一階段有哪些危機與商機，李開復接受《遠見》獨家專訪，分析箇中關鍵。

首先，每當AI新功能一出現，就會讓人擔心，人類是否會被機器人取代，失去工作的價值？

軟技能的工作，才是金飯碗

對此，李開復表示，在具備豐富資料、足夠應答能力的AI系統之下，二十類工作者的確需要提前做好規畫，受影響的工作者包括電話行銷、財經和體育記者、專業投資人員、財務分析師、放射科醫師等。

另一方面，他也樂觀表示，創造力、同理心、靈巧性，三者是人類優異特質，預測到二○四一年前，AI仍無法完全掌握。

因此，AI時代仍會「高枕無憂」和「有驚無險」的二十種「金飯碗」工作，大都是屬於需要軟技能的工作，例如：心理醫生、形式辯護律師、管理者（真正的領導者）、科學家、數據處理和標注人員、養老護理員等。

李開復指出，人工智慧在二○一五與二○一九年，分別在圖像視覺、自然語言理解的兩大領域，得到技術突破。前者應用於圖像辨識、影片編輯、自動駕駛等範疇，後者則推展了語音辨識、機器翻譯、問答互動等面向。

前兩大領域突破，帶動了AI 1.0 的時代，有五大落地實踐的條件，包括海量資料、精準自動的標注、單一清晰領域、頂尖AI科學家、大規模運算能力。

但現在AI持續發展，顯然已經開啟了AI 2.0 的新時代。

李開復表示：「AI 2.0 與AI 1.0 不一樣，AI 2.0 就是一個超級大腦，把世界上所有的文本、圖片，統統讀遍了，然後他用『自監督』的方法，自己教自己，不用人工標注，模型完成後，可以轉移到其他應用，達到了AI 1.0 時代無法完成的平台效應。」

什麼是「自監督」？例如教AI 2.0 讀一本書，先給它看第一章到第九章，看完之後要它寫第十章，寫完以後再把真正的第十章答案給它，要它自我檢測寫錯了多少，然後再去自行修改模型，讓下一次的運算，最小化錯誤。

李開復說明，所以為什麼今天AI 2.0、ChatGPT 會胡說八道，就是因為猜的時候，猜錯了！但技術細節終究會慢慢解決，這套有別於AI 1.0 時代單一領域AI的限制，「通用型」基礎模型真的已經相當好了，因為再克服更多細節困難以後，只要可以微調，就可以用很低的成本，把它調到新領域去。

(原載於二○二三年四月《遠見》第四四二期)

如同大多數科學技術本身並沒有善惡之分一樣，AI技術在本質上是中立的。如果人類能夠恰當地引導AI的發展並利用AI，最終，AI將為社會帶來更多積極的正面影響，而非負面影響。我深深相信，AI將在極大程度上推動人類社會的發展，透過很多實際應用場景，為人類帶來巨大的驚喜。 ─李開復，《AI 2041》，天下文化出版，頁一六。

（本文出自《20位國際大師遠見連線 透視全球變局》作者：王力行）

商品推薦