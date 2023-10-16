2023諾貝爾生醫獎得主／DNA插入人體細胞核危險、考里科跳過一步驟「直接注射mRNA更有效」

卡塔林．考里科（Katalin Karikó） 匈牙利研究員，固執的mRNA支持者

出生匈牙利小鎮，1957年家庭發生變化

考里科出生在匈牙利中部的小新薩拉什小鎮（Kisújszállás），她的父母亞諾斯（János）和高絲（Göőz）在那裡過著舒適的中產階級生活。直到一九五七年突然發生變化，當時考里科才兩歲。那年亞諾斯公開批評執政的共產黨政府，他幾乎是立刻就失去可靠且收入豐厚的肉販工作。

本文出自《疫苗商戰》 亞諾斯的餘生都在打零工，包括在酒吧打工、在當地蓋房子、農場工作，還有剪羊毛。考里科一家住在一個沒有自來水、冰箱或電視的兩房磚砌房屋裡。為了取暖，他們站在一個只有木屑的火爐旁。儘管生活拮据，亞諾斯仍然充滿喜悅和幸福，大部分時間都與家人一起唱歌說笑。他的妻子同樣保有樂觀的態度，女兒也深受其影響。

在高中時，考里科的指定讀本是奧地利出生的匈牙利科學家漢斯．謝耶（Hans Selye）寫的一本書。謝耶研究焦慮和緊張對身體健康的影響，並且有很突破性的發現。謝耶認為，怨恨和後悔是一種錯位的能量。他的書讓年輕的考里科很有共鳴，包括讓自己過無壓力生活的重要性。考里科誓言要過著平靜的生活，即謝耶所說的「體內平衡」（homeostasis），並改善她的心態，而不是抱怨命運。隨著考里科長大成人，她的誓言將受到考驗。

DNA放進人體內

在塞格德大學（University of Szeged）攻讀生物學時，有一天考里科聽了一場關於mRNA分子潛力被低估的講座。她深深相信了。當時，科學家很期待以修改基因來治療或根除疾病的想法，也就是沃爾夫在威斯康辛州做的研究。這種方法通常表示要將DNA導入體內，某種載體或媒介會將遺傳物質帶進細胞，期望能生成缺失的蛋白質或功能性蛋白質。

但考里科意識到，將DNA插入人體細胞的細胞核既棘手又危險，部分原因是那可能產生永久性的變化。由於細胞讀取指令並生成蛋白質之前需要將DNA轉錄為mRNA，考里科好奇如果跳過一個步驟，直接注射mRNA，會不會比用DNA來產生必要蛋白質更容易、更有效。

在匈牙利頂尖研究型大學拿到生物化學博士後，考里科取得塞格德生物研究中心博士後研究員的職位，她開始合成mRNA，以便將其用在各種實驗。考里科嫁給一位名叫貝拉．弗朗西亞（Béla Francia）的工程師，他們很快就有了女兒。

然而，研究中心資金短缺時，考里科失業了。她考慮在匈牙利找教學職位或其他工作，那裡生活成本低，而且有父母幫忙照顧小孩。但考里科很投入她的mRNA研究，並希望能對世界有所影響。謝耶說過，要判斷一個人所處的環境，並評估那個環境是否適合個人成長。匈牙利似乎不是那樣的地方，考里科是時候該離開了。

「我想看看自己還能做什麼。」她說。

（本文出自《疫苗商戰》作者：古格里‧祖克曼 譯者：張玄竺、廖月娟、鍾榕芳、黃瑜安）

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