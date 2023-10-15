不是只縮減支出或追求工作穩定… 嬌生執行長修改老舊「信條」打進員工心坎裡

遠距領導不是問題

二○二○年至二○二一年間，新冠疫情幾乎抹消了人與人各種面對面接觸。人際互動一旦只限於視訊畫面放大縮小，公司領導者又怎麼談得上維繫使命感、營運方向和員工的工作動力？在遠距領導，或者礙於人數眾多，無法接觸每一個人的時候，想統合企業上下所有團隊，必須以公司文化為媒介。

以下舉嬌生集團（Johnson & Johnson，J&J）為例。早在疫情爆發之前，該集團就對遠距領導駕輕就熟，所用的方式乍看之下還簡單得不得了。嬌生的業務範疇繁雜，包括消費商品、藥品、醫療儀器等。不管是想買OK繃、止痛藥、治療感染用藥，還是髖關節置換手術的器材，嬌生都能滿足需求，也就難怪成為全美名列前茅的大廠，於《財星》五百大榜單上排名前五十名之內。

嬌生旗下的營業公司約兩百六十間，年營收合計超過三分之一兆美元。不過，像是胰島素注射器、避孕藥、植入式支架、止痛錠，甚至爽身粉等產品品管不良，或據傳會造成危害，也讓嬌生擔負幾十億回收成本和罰金。

傳達公司理念和價值觀

自一八八六年成立後的數十年間，嬌生規模擴大、雇員增加，高階主管們不再採面對面領導方式，改以書面信條來闡述企業價值觀。整份信條約三百字，強調公司心懷消費者、員工與社會，不只是看重股東而已。像這樣簡潔扼要宣示企業使命，用意在引領所有員工，省下領導階層一個一個親身指導的繁瑣。相應產生的這份使命宣言，自此彷彿成了嬌生正字標記，簡要傳達了每位成員都該信守的公司理念，也成了引導職場行為、統合數以千計有志一同團隊的通用範本。

本文出自《頂尖領導者的行動清單》 縱然不少公司都有類似作法，嬌生一路以來卻比多數同行更能強調信念，並且反覆落實與強化。實質上，書面信條也成了執行長一大手段，使領導力遍及公司上上下下，將想法公告周知，無須逐一傳達給各團隊。然而，書面信條固然能長期引領公司文化（嬌生甚至還刻在石頭上），但信條用語也可能跟不上時代，影響力大減。

革新「信條用語」

二○一二年，亞歷克斯．高斯基（Alex Gorsky）接任嬌生第七任執行長。他認為前人的書面指引老掉牙了，不但措辭老舊，而且有氣無力。高斯基得想個法子革新這套作法，以便滿足現代需求，也才適合拿來作拓展領導力的媒介，但他不能操之過急。

如今嬌生面臨的，是市場全球化程度更高、顧客更多元、員工更堅定，訴訟造成的損失卻也更慘重。看著各階層的年輕世代（亦即X世代和千禧世代），高斯基發現他們想要對「超越個人的事物產生歸屬感」。

另一方面，信條用語不是那麼能引起他的共鳴，有些規範現在顯得含糊不清，有些則根本不合時宜。先前集團遭遇泰諾藥品（Tylenol）中毒事件，必須將藥品回收，書面信條發揮了萬眾一心的凝聚力，但在高斯基看來，萬一將來碰上危機（比如病毒流行），書面信條的凝聚作用將明顯減弱。不過，集團以書面信條作為領導手段已有七十五年左右的歷史，可以說習慣成自然，而且大部分內容仍吻合集團現況，高斯基要是改得不恰當，地位勢必大受動搖。

面對內部反彈聲浪

私下花了幾年思考修改信條的可能性與風險後，高斯基終於向他的頂級團隊拋出修改信條的提議。這個頂級團隊是公司的執行委員會，成員有十來位，主管各營運部門及公司各職能，包括消費產品、醫療儀器、藥品、人力資源、供應鏈和財務。這些主管是高斯基領導其他層級的管道，必須先讓他們積極贊同修改信條，日後信條修改版才有可能落實。

執行委員會最初的反應證實了高斯基不貿然行動是對的。有些委員原則上贊成更新信條，但得先看過修改草案。有些則完全反對修改。有委員說，公司績效這麼好，可以推想目前的信條很符合公司需求，為什麼要修改用語。

高斯基並不氣餒，先提了份他標註過的信條版本供執行委員會審議。接著，經過好幾個月斟酌，以及最後一整個周末在家裡重新起草，他向執行委員會和董事會提交了信條修改版，以備最終審核。話說回來，最終決策權仍握在他手中。

打進員工心坎裡

高斯基做的更動如下：

公司須負責任的對象，改以病患為首要，順位在醫師與護理師之前；公司須注重策略，而不是只縮減支出；工作須有使命感，而不是只追求工作穩定；職場尊嚴應包含職場多元性；要求領導者須「有能」（capable），而不是只對管理職責「勝任愉快」（competent）；增列公共衛生為公司優先事項；強調研究與創新對長期發展的重要。

身為執行長，接下來要克服的領導難關便是和員工溝通，讓信念修改版能打進員工心坎裡；要不然，信念也只是空話。透過內部直播，高斯基向總數超過十萬人的嬌生所有員工介紹他新擬定的公司價值觀。他要求每位經理人按月和直屬下屬會談，討論新信念對他們的工作具備什麼意義。此時此刻，是展現領導力的重大關口，也關係到個人成敗勝負，也就難怪高斯基在對員工喊話的過程中，聲音幾度沙啞起來。

領導者常常不夠重視公司文化在適切引領下對領導力的助益。以公司文化為媒介，中階經理人和資深主管可以讓影響力擴及成百上千團隊，這若換成別的媒介是辦不到的。經過妥善構思而形成的公司文化如果廣為員工接納，就能讓經理人的領導力倍增影響。然後，就如同高斯基說的，信條對全公司的領導價值肯定能在「我們這一代之後延續下去」。

（本文出自《頂尖領導者的行動清單》作者：麥克尤辛 譯者：謝孟宗）

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