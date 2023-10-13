遺產不能完全照自己意思分配…「特留分」怎解？ 律師三招：小不孝僅拿一半

「關鍵在於」，我們運用遺囑來安排遺產分配時，法律上規定，一定要保留「法定比例」的遺產給繼承人，不能夠完全不給，這就叫做特留分。

我把遺產全部比喻為蛋糕，繼承人比喻為壽星，有幾個繼承人就算有幾個壽星，遺產分配就像在慶生切蛋糕，如果有寫遺囑分配遺產，一定要留一塊蛋糕給壽星。

所切（保留）的蛋糕的大小，法律有規定比例，不能太小，不能完全都不給，這個比例就是「特留分」。

所以，父母親在切蛋糕分配時（寫遺囑分配），分得比法律特留分規定大時，就OK，不足特留分比例時，還要補給他一塊

但是有沒有特例，壽星分不到任何一塊蛋糕呢？

有！在法定喪失繼承權的狀況下，繼承權是完全被剝奪的，連特留分也沒有！

1.大不孝，連特留分都沒有：

孩子對父母親有重大虐待或侮辱的情事時，如果確實有不孝事實（例如：重大的打人、罵人、騙人⋯⋯）， 而且被繼承人有明白的表示出來（例如：用遺囑或書面），那麼這個不肖的子孫的「繼承權」是被剝奪的，是一種資格的剝奪，所以1毛都拿不到，也沒有「特留分」。

至於是不是重大虐待或侮辱，是由法院個案做認定。

至於喪失繼承權還有兩種：絕對喪失繼承權（例如：殺害被繼承人）、相對喪失繼承權（例如：隱匿遺囑）

2.小不孝，仍有特留分：

如果沒有大不孝的狀況，被繼承人（父母）可以寫遺囑表示，財產都給某一些比較孝順的孩子，但因為沒有大不孝的狀況，所以仍有特留分，效果上，這份遺囑讓小不孝的子女，分配財產少一半。

而不是子女依照「法律的規定」，每一個人都要求平均分配的「權利」 ，那種依法辦理的心情，家中氣氛是不一樣的。

人與人之間的溫暖與愛，需要透過妥善安排，才能將這份愛的價值繼續傳遞下去

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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