遺產不能完全照自己意思分配…「特留分」怎解？ 律師三招：小不孝僅拿一半
遺產竟然不能「完全」按照自己的意思分配？怎麼理解特留分？
「關鍵在於」，我們運用遺囑來安排遺產分配時，法律上規定，一定要保留「法定比例」的遺產給繼承人，不能夠完全不給，這就叫做特留分。
我把遺產全部比喻為蛋糕，繼承人比喻為壽星，有幾個繼承人就算有幾個壽星，遺產分配就像在慶生切蛋糕，如果有寫遺囑分配遺產，一定要留一塊蛋糕給壽星。
所切（保留）的蛋糕的大小，法律有規定比例，不能太小，不能完全都不給，這個比例就是「特留分」。
所以，父母親在切蛋糕分配時（寫遺囑分配），分得比法律特留分規定大時，就OK，不足特留分比例時，還要補給他一塊
但是有沒有特例，壽星分不到任何一塊蛋糕呢？
有！在法定喪失繼承權的狀況下，繼承權是完全被剝奪的，連特留分也沒有！
1.大不孝，連特留分都沒有：
孩子對父母親有重大虐待或侮辱的情事時，如果確實有不孝事實（例如：重大的打人、罵人、騙人⋯⋯）， 而且被繼承人有明白的表示出來（例如：用遺囑或書面），那麼這個不肖的子孫的「繼承權」是被剝奪的，是一種資格的剝奪，所以1毛都拿不到，也沒有「特留分」。
至於是不是重大虐待或侮辱，是由法院個案做認定。
至於喪失繼承權還有兩種：絕對喪失繼承權（例如：殺害被繼承人）、相對喪失繼承權（例如：隱匿遺囑）
2.小不孝，仍有特留分：
如果沒有大不孝的狀況，被繼承人（父母）可以寫遺囑表示，財產都給某一些比較孝順的孩子，但因為沒有大不孝的狀況，所以仍有特留分，效果上，這份遺囑讓小不孝的子女，分配財產少一半。
3.如果覺得給子女特留分算出來仍然覺得過多，就在生前盡量花財產，或做適當的財富規劃（例如：事先做贈與、保險規劃等），讓遺產變少，特留分就會變少！
父母利用遺囑把分配財產是一件美事，因為當我們用不完的遺產，依照每個子女（繼承人）的狀況、遺產種類、人生理念做分配，就像是父母看每個人的「需要」來分蛋糕大小，人人拿到蛋糕時都是喜悅的。
而不是子女依照「法律的規定」，每一個人都要求平均分配的「權利」 ，那種依法辦理的心情，家中氣氛是不一樣的。
人與人之間的溫暖與愛，需要透過妥善安排，才能將這份愛的價值繼續傳遞下去
◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
▪ 一坪2萬！桃園大溪公寓吸61人瘋狂搶標
▪ 新竹超越台中成「台灣第二大城」？網：這4項早勝台中 就差1項
▪ 調稅基課囤房！房屋稅收創新高 新竹成長快、台北總額多
▪ 退休族快看！台灣首座溫泉養生宅來了 超狂設施曝光
▪ 這豪宅天后曾賠千萬殺出 如今翻紅躍升點閱第一
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言