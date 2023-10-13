承保業務包山包海…從俄羅斯貿易活動到奈及利亞採油都有 保險業者垮台

涉足高風險市場

該怎麼解釋AIG兵敗如山倒？過往對AIG不利的市場力量顯然是一大因素，但AIG在此之前的一帆風順也是原因之一。至二○○五年為止，莫里斯．葛林堡（Maurice Greenberg）長年執掌AIG。其他公司不敢涉足的全球各式高風險市場，AIG反而時時如魚得水，承保業務包山包海，從俄羅斯貿易活動到奈及利亞採油都有。

在策略靈活、大膽擴張下，AIG躋身道瓊三十間藍籌公司之列，於《財星》雜誌五百大公司榜中排名第十。可是，高層管理者的責任不只是為公司預先防範可能碰上的苦日子，更得事先規劃公司在好日子裡該怎麼做。而也正是一份周全的領導者清單可以使得上力的地方；就算不能避免AIG垮台，最起碼能大幅緩和其衝擊。

金融產品部出包

例如，葛林堡和他的繼任人都太縱容這個設於倫敦的金融產品部了，尤其是AIG的高階主管和董事會本就已經放任金融產品部大膽行事。

AIGFP員工說，公司執行長不太管部門總經理，董事會也不太管公司執行長。而董事會之所以欠缺警惕，又可能是因為當時AIG的企業治理能力相當薄弱。AIG垮台前不久，有家企業治理能力評等機構將AIG評為D級，不及格。

本文出自《頂尖領導者的行動清單》 外界曾不斷向AIG領導階層示警說，金融產品部承擔的風險異常的高。例如，有位聯邦監督人員向AIG董事會指出，「AIGFP在下列面向並不完善：具複雜結構的交易做好紀錄歸檔；會計政策與程序；壓力測試；風險容忍度的布達；公司的權力架構及信用風險的管理評估。」

次級房貸亦是警訊

也有其他監督人員向AIG董事會表示，高漲的次級房貸是一大警訊，要他們務必改善AIGFP內部控管。外部審計人員也發現大量有問題的會計作法。

事後來看，不難理解AIG的執行長和部門總經理為什麼這樣輕忽政府監督人員和外部審計人員的告誡，以及越來越明顯的市場警訊。AIGFP快速崛起、迅速擴張，大大提升了母公司的財務績效，也確保了每個人都有年終分紅可拿。讀一讀相關學術研究就會知道，公司的成功可能導致領導者過度自信、承擔過高風險，何況只見利不見害更是人性。

再者，公司蓬勃發展也會使人昏了頭，未能務實評估潛在風險，尤其有些潛在威脅的衝擊很大，萬一碰上了，後果不堪設想。

領導高層視而不見

不過，既然這種人為發展可以預料得到，走向也標示得很清楚，那麼AIG領導階層就有責任防患未然。如果AIGFP主管對風險過高這項警訊視而不見， AIG執行長就該擔起責任。如果AIG執行長沒料到山雨欲來，董事會就得對執行長的過度樂觀有所設防。在這任一層級有人出手，或許就能消弭一場歷史大難於無形。而每一層級都袖手旁觀，一場歷史大難就幾乎不可免了。

我們從AIG的案例可以很容易歸結出本書第十三條領導原則。這條原則能幫助領導者不被一時的繁榮景象沖昏頭，這樣才能專注於引領企業渡過將來的好日子與苦日子：

13.克制過度樂觀與過度悲觀：勝不可驕，須著重潛在威脅和尚待解決的問題，不可冒無謂的風險。縱使失敗，也要加強信心，絕對能東山再起。

（本文出自《頂尖領導者的行動清單》作者：麥克尤辛 譯者：謝孟宗）

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