一顆驚「雷」奪命！ 保費不高、任何投保都能獲全額理賠…知名保險公司慘虧千億

領導者肩負決策的責任，一切成敗都受他們影響，稍有不慎就會引發大難。因此他們必須要綜觀全局，做出正確的決定。同時也要避免過度樂觀或過度悲觀，以免錯估情勢。 在面對危機時，更容易顯現出領導者的能耐與領導力的重要性。華頓商學院管理學教授麥克．尤辛（Michael Useem），用實際的例子告訴大家，在時局變化多端的今日，管理階層缺乏領導力可能引發的災難……

領導者該領導的時刻準備不足，後果就會十分慘重。以下舉個鮮明實例。要比慘，大概很少慘得過AIG在全球金融危機期間垮台。

《財星》五百大排名第十

這要先從它的榮景說起。從一九一九年建立到二○○七年為止，僅經歷過三任執行長，卻已成為全球極其成功的一間公司，員工超過十萬人，年營收超過一千億美元，於《財星》五百大榜單排名第十，領先高盛，些微落後花旗。道瓊工業平均指數所依據的三十間藍籌公司，就包括AIG。

將AIG推上巔峰的一大關鍵，是較晚才成立、規模也較小的規模也較小的「金融產品」部（Financial Products，AIGFP）。AIG執行長於一九八七年成立這個部門，目的是因應市場上防範債務違約的需求日增。其他金融機構快速擴充持債，AIGFP便出來承攬這些機構的債務違約投保。AIG打出保證，無論投保的證券類型是汽車貸款、信用卡應收帳款、次級房貸或信用違約義務，都能獲得全額理賠。

一開始，AIGFP收取的保費並不高；有些保單每投保一美元，每年保費僅○．○二美分。不過，由於這類保單的金額橫跨數十億美元，仍有利可圖。金融產品部起初成長緩慢，到了一九九九年都已經成立十二年了，還只占營業利益四％。但在接下來六年間，占母公司營業利益比飆升至一七％。

最終，員工雖不到四百人，承保的信用違約義務金額竟超過一．五兆美元，包含五百八十億美元左右的不動產抵押貸款證券；整個算起來，遠遠超過法國國內生產毛額一半。

母公司獲3A信用評等

本文出自《頂尖領導者的行動清單》 看上去，AIGFP快速成長所帶來的風險並不大。二○○七年時，AIG執行長還向一群投資人表示，公司的風險指標「相當可靠」，讓管理階層「十分有信心」。

AIGFP主任也為這樣的保證背書：「我們相信這是優質的投資組合，」而且「我們採用的模式很單純，也很具體，一點也不躁進。」他還補充說，目前的企業風險在可以接受的範圍：「我們敢很認真的說，目前怎麼看都看不出我們的交易有什麼道理會出狀況賠上一分一毫。」

在推展業務的過程中，AIGFP的高階主管們注意到母公司獲得業界最高3A信用評等對他們這個部門的好處；畢竟，獲評3A信用評等的公司屈指可數，是很可貴的競爭優勢。再加上其他有利條件，他們已經有能力憑優惠的保費來分食大額投資組合這塊市場大餅。按當時普遍的作法，具備3A評等就可以不必提供保證金或以資產做擔保。

誠然，若承保的債務有違約情況，公司就得理賠給客戶。但就過往數據來算，高階主管們估計，不管什麼時候需要理賠，金額相對都不算高，很容易籌得出錢。而3A評等也讓客戶確信AIG能承擔理賠責任。

理賠金額打錯算盤

然而，他們打的這算盤反而要了AIG的命。投資銀行雷曼兄弟公司破產後，機構投資方和信用評等機構眼見大額劣質次級房貸讓雷曼兄弟公司萬劫不復，也開始審查其他公司的情況，而AIGFP果然也持有鉅額劣質次級房貸。二○○八年九月十五日，一家重要的信用評等機構將AIG的信用評等調降至A-。

按照業界慣例，信用評等在A級以下的保險業者必須提供保證金，於是這次信用降等使得包括巴克萊銀行（Barclays）、德意志銀行（Deutsche Bank）、高盛等銀行巨頭在內的客戶紛紛要求AIGFP追繳保證金；在雷曼兄弟公司破產後短短幾個小時，須追繳的保證金已累積至一百八十億美元左右。

一天之內，投資人拋售AIG持股，使該公司股價大跌六○%。隨之而來的信用恐慌使AIGFP又須繳交一百五十億美元保證金。追繳保證金的要求如雨後春筍般冒出，AIG為了應付，不得不於九月十七日從前晚才設立的應變資金中提調兩百八十億美元。

而虧損一波接一波：到九月底為止達三百二十億美元，到了年底又另外多出六百一十億美元，打破企業史上的年度赤字紀錄。有鑑於情勢危急，美國政府挹注了超過一千七百億美元來挽救AIG，持有該公司近百分之八十表決權股份。

（本文出自《頂尖領導者的行動清單》作者：麥克尤辛 譯者：謝孟宗）

商品推薦