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遺產留給孩子不讓配偶繼承可行？對抗「特留分」方法曝光：找銀行信託

聯合新聞網／ 法寶
新台幣示意圖。本報資料照片
新台幣示意圖。本報資料照片

遺產可以不給配偶嗎？很多人因為受到配偶的不尊重、甚至是虐待，所以往後自己的遺產不想給對方。

也有些人是小孩要結婚，對於結婚對象有疑慮，想保護自己一生打拼下來的家產，那麼遺產可以不給配偶嗎？法律上還能怎麼做呢？

遺產可以不給配偶嗎？

遺產不想給配偶該怎麼辦？原則上只要立下合法遺囑，就能指定將遺產分給誰，但前提是一定會遇到特留分的問題。

簡單的說，就是原本按照法定繼承順位，這個人應該要能領到錢，卻因為遺囑不能領到的話，該繼承人仍保有最低遺產額度，而這部分還是要給他。

而配偶不論在第幾順位都有繼承權，所以基本上要不給配偶的難度很高。

如何讓配偶喪失繼承權？

除了直接離婚之外（離婚還是要注意婚後財產可能會被對方分走），根據民法第1145條，如果繼承人有做出以下五種行為，也可能會導致失去繼承權：

1.故意殺害(含未遂)被繼承人

2.詐欺或脅迫被繼承人撤回、變更或立遺囑

3.詐欺或脅迫妨害妨害被繼承人做出第2點行為

4.偽造、變造、隱匿、湮滅遺囑。

5.對被繼承人有重大虐待或侮辱，經被繼承人表示不得繼承。

若有上述五點其中一點，配偶就有可能無法繼承遺產！但建議很多情況要趁早提告拿到判決當依據，因為生命無常，有時候多活了二十年再告、或是人走得太突然，難以舉證之下對方就帶著你的遺產去快樂了。

如何對抗特留分？遺產不想給對方！

對抗特留分的方法很多，有些風險極高，須慎用。

比如找銀行信託，因為財產就變成是銀行的，過世後才會直接轉給受贈者(比如小孩)，也就沒有特留分的問題，但概念上過世前這筆都是銀行的，你只有一張銀行的契約，會有點像壽險。

另外也有人生前就贈與給小孩，但很多人給了小孩後，小孩就開始失去耐心，這類流浪老人故事也很多，且往後日子若發生重大疾病也沒保障，要錢只能打官司跟小孩要「扶養費」，還不是要回財產。

當然針對這些問題，律師也都不是第一次碰到，自然都有成熟的應對方式，建立一個雙贏的契約，並且針對不動產等財產，也可以提前做一些設定，避免準繼承人隨意將房子賣掉

◎本文內容已獲 法寶 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載

遺產 配偶 扶養費 立遺囑 特留分

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