用年齡決定資產配置、美國有「太多的」債務…富比士億萬投顧：令人震驚的迷思

本書內容涵蓋一些最普遍被相信的市場與經濟迷思。這些迷思讓人們以錯誤的角度看世界，導致投資出差錯。就像有人說，美國有「太多的」債務，或是應該用年齡決定資產配置，或是高股利股票會產生可靠的退休收入，或是停損實際上可以停止損失等。

我在過去的許多書籍裡，都曾寫過有關市場迷思的主題。然而，在這本書裡，我收集的是我認為最令人震驚的市場迷思，並且充分加以闡述，或是就用不同角度、最新資料來說明。

我過去寫了很多關於這些迷思的書，只因為它們是非常普遍、被人們深信不疑的。我猜，我再寫一次，還是無法讓很多人、大多數人相信這些迷思本質上是假的。他們還是寧可相信簡單的路徑與傳說。

本文出自《當代財經大師的獲利真相課》 但沒關係，你可能比較喜歡事實──它會為你帶來優勢。如此一來，做投資決策時，可避免每個人都這麼認為、相信的迷思，避免偏離健全的分析和基礎的理論。

本書的每一個章節都是一個迷思。請隨意翻閱、從頭到尾讀過一遍，或是只閱讀你有興趣的部分。

無論你是否有全部看完，我希望藉由本書，能夠幫助你稍微釐清這個世界，它可以幫助你改善投資結果。而且我希望，書裡的例子可以激發你自己做些調查，你將會發現更多的獲利真相。

你很快就會發現，本書的每一章有一些共同特性。這樣說來，它有點像是一本如何破解迷思的使用說明書。我反覆使用以下揭露迷思的技巧，包括：

• 如果認為某些事情是對的，就要質疑。這是最一開始、也是最基本的步驟。如果你做不到這一點，你將無法接下一步； • 要違背直覺。如果「每個人都知道」某些事，那就要問，相反的情況是不是也可能是真的； • 檢查過去的歷史紀錄。或許每個人都說剛剛發生的XYZ事件是不好的；要不然就是，如果發生的是ABC事件應該情況會好很多。這些說法可能是正確的，也可能不是。你可以從歷史經驗去檢驗，確認XYZ事件是否確實導致情況變差，或是ABC事件使得情況好轉。有充足、大量、免費的歷史資料可以供你查核！ • 做簡單的相關性分析。如果每個人都認為X事件會引起Y事件，你可以檢查看看是否一直都是如此；還是有時候是，或是從來都不是如此； • 調整尺度。如果某些數字看起來好像令人難以置信的恐怖、龐大，那就把它放在適當的時空背景看看。這麼做，應該可以削弱那股恐懼； • 全球思考。很多人總是假設美國是一座孤島，但事實並非如此── 美國受海外的事物影響深遠。全球的投資者往往會有相似的恐懼、動機等。

投資者很容易陷入許多迷思之中，我不可能在這裡全部說完。但是如果你能深刻理解質疑的美妙和質疑的力量，隨著時間過去，你應該比較不會被有害的迷思愚弄，進而取得更好的長期績效。那麼，我們開始吧。

（本文出自《當代財經大師的獲利真相課》作者：肯恩．費雪/ 菈菈．霍夫曼斯 譯者：黃川誌）

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