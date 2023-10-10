高失業率在經濟上是傷害股票市場的兇手？ 投資公司執行長破迷思：落後的衰退指標

要質疑自己，是件很困難的事。

這是我們最難做到，或說得更準確一點──這是我們不會做的事。人們不喜歡質疑自己。如果質疑，可能會發現自己是錯誤的，導致羞愧與痛苦。人類經過數千年的進化，甚至為了避免羞辱與痛苦的風險，經常會採取一些特別的、不理性的措施。

避開錯誤不容易

這樣的本能很可能幫助我們遠古時代的祖先，免於遭受兇猛野獸的襲擊，或在漫長的冬天裡挨餓。不過，談到更現代化的問題時，例如，經常違反直覺的資本市場，這樣根深蒂固的本能通常正好是錯的。

我常說，成功的投資是三分之二避免犯錯，三分之一做對了某些事。如果你恰好能夠避開錯誤，就可以降低錯誤率。單單那樣，就能改善你的績效結果。如果你可以避免錯誤，有時候又做出正確決策的話，你很有可能就會比大多數人表現得更好──比大部分專業人士都還要好！

本文出自《當代財經大師的獲利真相課》 或許你以為避開錯誤是很容易的，只要不犯錯不就好了！誰會刻意去犯錯呢？然而，投資人會犯錯，是因為他們不知道自己弄錯了，他們認為自己做出精明的決策。這些是他們已經做過很多次的決策，也看過其他聰明的人做過這樣的決策。他們認為，這些決策是對的，他們並沒有質疑。

質疑每次的投資決策

畢竟，某些「每個人都知道」的事，或每個人都應該知道的一些道理，或你向大概比你厲害的人所學到的一些事，你都去提出質疑，怎麼合理呢？

這根本是浪費時間，對吧？

不是這樣的！你應該一直質疑你所知道的每件事。不只一次，而是每次要做出投資決策時，都應該如此。這並不困難。嗯，從功能上來說，它並不難；但從情緒上與本能上而言，可能不太容易。有什麼最糟的事情即將發生？你可能到頭來發現自己一直是對的，這樣也很有趣，沒有什麼損失，也不是什麼丟臉的事。

或是──你發現其實你錯了，而且不只你，還有一大群相信錯誤真理的人，都跟你做一樣的事。你揭開一段神話的真相，並且發現你先前認為是正確的一些事實，實際上只是神話，這因此讓你避免犯下代價高昂的潛在錯誤（或是再次犯下同樣的錯誤）。這並不丟臉，很棒，而且有潛在利益。

好消息是，一旦你開始質疑，一切就會變得很容易。或許你會認為，不可能辦得到的。畢竟，如果這麼簡單容易的話，豈不是每個人都會這麼做（但答案是：不會。大部分人偏好輕鬆且從來不質疑的路徑，這樣就不會難堪）？

但是，你可以質問任何事與每件事──而且也應該這麼做。就從你在報紙上看到、或是電視上聽到，點頭同意的那些事情開始。如果你點頭同意的話，它可能就是一個你從來不曾深入調查的事實。

失業是落後的衰退指標

就像一般人普遍認為，高失業率在經濟上是不好的，而且也是傷害股票市場的兇手。我知道沒有人會反過來說，高失業率並不會導致未來的經濟衰退。正如我在第12章內容將呈現的，失業已經被證實是一個遲來、落後的衰退指標，而不是未來經濟或市場走向的指示。

而且，令人驚訝的是，當失業處於或接近循環週期的低點時，是經濟衰退期的開始。有資料可以證明這點，而且一旦你開始以身為執行長的立場去思考，就可以知道基本上這是合理的。之後我將在書中繼續說明。這只是我使用很容易就能取得的公開資料來加以反駁的迷思。這些是到處都可以取得的資料，也很容易整理！不過，很少人會懷疑這個迷思，它也因此流傳下去。

（本文出自《當代財經大師的獲利真相課》作者：肯恩．費雪/ 菈菈．霍夫曼斯 譯者：黃川誌）

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