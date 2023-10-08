通膨下如何突破？吳淡如《窮思維、富邏輯》揭秘財富智慧「1%的自我更新可能就出手」

•一直追求別人認同，成本高，甚至消耗所有機會成本。沒人應被當作打擊自己的理由。若你不斷被反對、被貶低，則只剩下自我肯定這條珍貴道路。 •有再大的夢想，都需有方向。只需往前走百分之五。 若能持續完成這百分之五，你會更了解自己。 •人們常覺得自己在學習上「沒天分」、「沒進步」，其實是沒耐心。 •內心強大需訓練。 當考驗來時，你沒逃、沒躲，也沒慌張問人怎辦。開始問自己：我要如何解決，才能順利過關？ 第一次你如此冷靜出擊，即是內心開始強大的起點。

書中探討如何在「內卷」社會中保持1%的「自我更新可能」，通過持續學習和自我提升，實現財富自由的夢想。吳淡如認為，只有不斷努力和嘗試，才能在這變幻莫測的世界中找到自己的定位。

她強調，每個人都應有自己的「人生星球系」，在知識海洋中尋找自我，勇於追夢。面對生活中不斷出現的「猴子」時，懂得分辨哪些是真正需解決的問題，哪些可放手讓他人解決，是成長的關鍵。

她亦提醒讀者，改變不需巨大努力，有時5%的改變，就能創造奇蹟。面對困境和挫折時，保持堅持和勇氣，享受每一次的前進，也是成功的重要因素。

《窮思維、富邏輯》不僅是一本書，它是吳淡如對現代社會的觀察和思考，是她對財富和人生的獨到見解。她的文字將引導我們重新思考財富的真正含義，讓我們在追求物質財富時，不忘心中的價值和理念。

以下是書中一些令人深思的生活困境以及吳淡如所提出的解決方案範例：

困境1：在瞬息萬變的社會中找到自己的定位

吳淡如強調通過「尋找你的人生星球系」來確立個人的核心價值和方向。她建議通過自我反思和外部探索來找到屬於自己的「人生星球系」。在社會環境不斷變化的今天，保持自我核心價值和方向的穩定性變得至關重要。此外，吳淡如還探討了如何將個人的核心價值和方向轉化為日常生活和職業生涯的指南，以助讀者在多變的社會環境中找到自己的定位。

困境2：面對生活中的壓力和挑戰

本文出自《窮思維、富邏輯》 通過「1%的自我更新可能就出手」這一策略，吳淡如鼓勵讀者持續提升自身能力並適應變化。她解釋了「1%的自我更新可能就出手」的含義和重要性，並提供了具體的自我更新和壓力管理策略。她還分析了如何通過持續的自我更新來面對和克服生活中的各種壓力和挑戰，助讀者在壓力下保持穩定和成長。

困境3：在忙碌的生活中保持學習和成長

吳淡如強調，通過「只要學，就能會」這一理念來培養持續學習的習慣和態度至關重要。她探討了為什麼持續學習和成長在現代社會中是必不可少的，並提供了具體的時間管理和學習策略，以確保讀者在忙碌的生活中仍能保持學習和成長。吳淡如還分析了如何將學到的知識和技能應用於日常生活和職業發展中，以實現個人和職業的持續進步。

困境4：在面對選擇時作出明智的決定

利用「理性決策模型」來進行情況分析和邏輯思考，吳淡如為讀者提供了一套明智決策的框架。她解釋了「理性決策模型」的基本原理和運作機制，並分析了在面對重要選擇時，如何運用理性分析和邏輯思考來避免做出衝動和非理性的決定。通過具體的例子和案例分析，吳淡如展示了「理性決策模型」在實際應用中的效果和價值，幫助讀者在面對選擇時能做出明智的決定。

（本文出自《窮思維、富邏輯》作者：吳淡如）

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